रामसरन के परिवार से ही रक्त संबंध रखता है रामकेवल, कोर्ट ने किया रिहा





जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार के छितौना गांव निवासी रामकेवल का रामसरन के परिवार से ही रक्त संबंध पाया गया है। डीएनए जांच में इसकी पुष्टि होने पर उसकी गिरफ्तारी और जेल में निरुद्ध करना गैरकानूनी पाते हुए कोर्ट ने रामकेवल को जेल से तुरंत रिहा करा दिया। इसी के साथ करीब तीन महीने से अवैध तरीके से जेल में बंद रामकेवल अब बाहर आ गया।

रामकेवल का नाम छितौना गांव की एक जमीन बेचने के बाद सामने आया था। असली रामकेवल (जिसके नाम जमीन है) को मृत बताकर उनके भतीजे रामसरन ने खरीदार, उसकी पत्नी और जमीन बेचने वाले रामकेवल पर फर्जीवाड़ा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। भतीजे का दावा है कि उसके चाचा रामकेवल पुत्र विपत की मौत हो चुकी है।

उनकी जगह किसी दूसरे ने खड़े होकर अपने आप को रामकवल बताकर जमीन का सौदा कर दिया। एफआइआर की विवेचना कर रहे दारोगा ने विवेचना के बाद आधार कार्ड में पिता नाम दूसरा होने के आधार पर चार्जशीट लगा दी थी। मामला ट्रायल तक पहुंच गया पर रामकेवल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके ऊपर एनबीडब्लू जारी हो गया।