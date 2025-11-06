Language
    Pooja Special Train: कल से गोरखपुर के रास्ते लगातार तीन दिन दिल्ली जाएगी पूजा स्पेशल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    कल से गोरखपुर के रास्ते लगातार तीन दिनों तक दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह विशेष ट्रेन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। रेलवे ने ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसे यात्री रेलवे की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते दिल्ली व अन्य शहरों के लिए लगातार पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सात नवंबर से लगातार तीन दिन तक गोरखपुर से होकर सहरसा से दिल्ली (आनंदविहार) के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05511/05512 नंबर की सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल-सहरसा एक्सप्रेस सहरसा से 07 नवम्बर, को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 08 नवम्बर, 2025 को चलाई जाएगी।

    05513/05514 नंबर की सहरसा- आनन्द विहार टर्मिनल-सहरसा पूजा स्पेशल सहरसा से 08 नवम्बर को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 09 नवम्बर को चलाई जाएगी। 05517/05518 नंबर की सहरसा- आनन्द विहार टर्मिनल-सहरसा पूजा स्पेशल ट्रेन सहरसा से 09 नवम्बर को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 10 नवम्बर को चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी के सात तथा शयनयान श्रेणी के 11 समेत कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा छह नवंबर को गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं।

    पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 147 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,585 फेरों में चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 86 पूजा स्पेशल ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,364 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व रास्ते से होकर 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त सीट व बर्थ उपलब्ध हैं। यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपने सफर को सुखद बना सकते हैं।

    • 05511 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल सात नवंबर को सहरसा से सुबह 08.05 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन छपरा होते हुए गोरखपुर से रात 08.20 बजे छूटकर गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 10:15 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
    • 05513 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल आठ नवंबर को सहरसा से सुबह 08.05 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन छपरा होते हुए गोरखपुर से रात 08.20 बजे छूटकर गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 10:15 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
    • 05517 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल आठ नवंबर को सहरसा से सुबह 08.05 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन छपरा होते हुए गोरखपुर से रात 08.20 बजे छूटकर गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 10:15 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05301 मऊ-अम्बाला कैंट पूजा स्पेशल मऊ से सुबह 04.00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलाई जाएगी।
    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी।
    • 05060 लालकुआ-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी लालकुआ से दोपहर बाद 01.35 बजे प्रस्थान कर पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा होते हुए चलेगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05089 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल छपरा से रात 08.00 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलाई जाएगी।
    • 05977 गोरखपुर-डिब्रुगढ़ पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी होते हुये चलाई जाएगी।
    • 05033 बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस पूजा स्पेशल बढ़नी से रात 09.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जाएगी।