Indian Railways News: ट्रेनों की ढाल बनेगा 'कवच', नहीं होगी आपस में टक्कर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छत्तीसगढ़ के जयरामनगर और गोतरा स्टेशन के बीच बिलासपुर रेल खंड में ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी 'कवच' कार्य कर रहा होता तो शायद मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन और खड़ी मालगाड़ी में आपस में टक्कर नहीं हुई होती। दस यात्री असमय काल के गाल में नहीं समाते। यद्यपि, इस रेख खंड पर आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम कार्य कर रहा है, लेकिन 'कवच' पूरी तरह लागू नहीं है।

आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम के साथ 'कवच' ही ट्रेनों की ढाल बनेगा। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए रेलवे को आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम के साथ कवच लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल, पूर्वोत्तर रेलवे में आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम के साथ 'कवच' लगाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 1,441 रूट किमी रेलमार्ग पर 'कवच' लगाने के लिए 492.21 करोड़ रुपये बजट स्वीकृत है। प्रथम चरण में पूर्वोत्तर रेलवे के 558 रूट किमी पर कवच लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें लखनऊ मंडल के सीतापुर सिटी-बुढ़वल जंक्शन, बुढ़वल जंक्शन-गोरखपुर कैंट, मानक नगर-लखनऊ जंक्शन-मल्हौर एवं बाराबंकी-बुढ़वल जंक्शन तथा वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-गोल्डिनगंज खंड शामिल है।

मुख्य रेलमार्ग छपरा-बाराबंकी में टावर लगाने का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर कैंट-छपरा ग्रामीण के मध्य टावर लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पूरी तरह स्वदेशी 'कवच' एक रेलखंड के एक सेक्शन में एक रेल लाइन पर ट्रेनों की टक्कर नहीं होने देगा।

दो ट्रेनों के आमने-सामने या आगे-पीछे होने पर स्वत: इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। 'कवच' लोको पायलटों की सभी गतिविधियों की भी निगरानी करेगा। किसी भी प्रकार की चूक होने या एक सेक्शन में दूसरी ट्रेन के आते ही आडियो व वीडियो के माध्यम से लोको पायलटों को अलर्ट कर देगा।

कोहरे में भी लोको पायलटों को सिग्नल की जानकारी देता रहेगा। लोको पायलटों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने या लाल सिग्नल पार करने पर आटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। कवच उपकरण ट्रेन को निर्धारित सेक्शन स्पीड से अधिक चलने नहीं देगा। समपार फाटकों पर भी स्वत: सीटी बजती रहेगी। दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।