सहजनवा-दोहरीघाट रेल परियोजना के लिए 51 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत, खास निर्देश के बाद विकास को मिलेगी गति

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना को गति देने के लिए मंगलवार को मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलवे, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रगति जांचने के साथ ही जल्द अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। जिले में कुल 343 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जानी है। अब तक 51 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है जबकि 292 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण बाकी है।

बैठक में भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सीआरओ ने निर्देश दिया कि शेष बचे सभी भू-स्वामियों की रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी की जाए, ताकि परियोजना के निर्माण कार्य में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्वरित गति से पूरी की जाए और रजिस्ट्री में आ रही तकनीकी या दस्तावेजी अड़चनों को तत्काल दूर किया जाए।

सीआरओ ने कहा कि सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन परियोजना क्षेत्रीय परिवहन को सुगम बनाने के साथ ही व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों को नई दिशा देगी। इसके पूरा होने से गोरखपुर से मऊ के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा और वाराणसी तक की दूरी लगभग 30 किमी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना गोरखपुर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी।