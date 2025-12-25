रेलवे में 26 दिसंबर से लागू होगी नई किराया सूची, 500KM से अधिक दूरी की यात्रा करने वालों के खर्च होंगे ज्यादा पैसे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में संशोधित किराया तालिका 26 दिसंबर से प्रभावी होगी। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का उद्देश्य आम यात्रियों पर न्यूनतम भार डालते हुए सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत उपनगरीय सेवाओं तथा मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इसी तरह सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराया यथावत है, जिससे दैनिक और कम दूरी के यात्रियों को राहत रहेगी।

उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि की गई है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नान एसी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणियों में भी दो पैसे प्रति किलोमीटर की सीमित बढ़ोत्तरी हुई है। इस संशोधन के बाद नान एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त ही चुकाने होंगे। रेलवे अधिकारियों का दावा किया है कि किराया वृद्धि को किफायती और संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया गया है।



