North Eastern Railway: सफाईकर्मी, खलासी व कार्यालय सहायक भी बन सकेंगे लिपिक, विभागीय परीक्षा से होगा चयन
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में ग्रुप डी कर्मचारी अब ग्रुप सी में लिपिक बन सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में तैनात खलासी, कार्यालय सहायक, सफाईकर्मी, हॉस्पिटल असिस्टेंट और आदेश पालक आदि ग्रुप डी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी ग्रुप सी के लिपिक बन सकेंगे। उन्हें सिर्फ विभागीय पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा पास करनी होगी।
रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर मुख्यालय के अधीन लिपिकीय संवर्ग में अवर लिपिक लेवल- 2 (ग्रेड पे 1900) श्रेणी के अंतर्गत 16-2/3 प्रतिशत लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटेटिव इग्जामिनेशन (एलडीसीई) कोटे के रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सहायक कार्मिक अधिकारी, गोरखपुर मुख्यालय ने विभिन्न विभागों (आरपीएफ, यांत्रिक कारखाना एवं लेखा को छोड़कर) के 40 पदों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
सहायक कार्मिक अधिकारी के अनुसार कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले मैट्रिक पास लेवल- वन कर्मचारी आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, कोई भी कर्मचारी तब तक चयन में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसने भर्ती ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर ली हो। भर्ती ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सभी के लिए समान रूप से दो वर्ष है। कर्मचारियों को अधिसूचना की तिथि तक, स्क्रीनिंग के बाद से दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। मंडलों में वरीयता वाले कर्मचारी इस चयन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
शैक्षिक योग्यता के रूप में 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक की शर्त लागू नहीं होगी। लेवल वन के ऐसे कर्मचारी जो इंटरमीडिएट से ऊपर के शैक्षिक योग्यता (अर्थात स्नातक एवं उससे ऊपर) के लिए इंटरमीडिएट में 50 प्रतिशत अंक की शर्त पूर्ण न होने पर भी आवेदन कर सकते हैं।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) टैबलेट के माध्यम से विभागीय पदोन्नति परीक्षा पूरी कराई जाएगी। जिसमें कोई भौतिक प्रश्न पत्र नहीं होगा। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न कंप्यूटर या टैबलेट पर ही देने होंगे। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में खुशी है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता ने रेलवे प्रशासन के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे की इस पहल से योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वे भी कर्मचारी से लिपिक बन सकेंगे।
इन विभागों में रिक्त है पद
भंडार विभाग में 09, भंडार डिपा में 02, यांत्रिक विभाग में 03, सिविल इंजीनियरिंग में 08, विद्युत विभाग में 02, कार्मिक विभाग में 03, सिग्नल एवं दूर संचार में 05, वाणिज्य में 06 और परिचालन में 02
