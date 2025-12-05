North Eastern Railway: सफाईकर्मी, खलासी व कार्यालय सहायक भी बन सकेंगे लिपिक, विभागीय परीक्षा से होगा चयन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में तैनात खलासी, कार्यालय सहायक, सफाईकर्मी, हॉस्पिटल असिस्टेंट और आदेश पालक आदि ग्रुप डी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी ग्रुप सी के लिपिक बन सकेंगे। उन्हें सिर्फ विभागीय पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा पास करनी होगी।

रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर मुख्यालय के अधीन लिपिकीय संवर्ग में अवर लिपिक लेवल- 2 (ग्रेड पे 1900) श्रेणी के अंतर्गत 16-2/3 प्रतिशत लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटेटिव इग्जामिनेशन (एलडीसीई) कोटे के रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सहायक कार्मिक अधिकारी, गोरखपुर मुख्यालय ने विभिन्न विभागों (आरपीएफ, यांत्रिक कारखाना एवं लेखा को छोड़कर) के 40 पदों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

सहायक कार्मिक अधिकारी के अनुसार कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले मैट्रिक पास लेवल- वन कर्मचारी आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, कोई भी कर्मचारी तब तक चयन में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसने भर्ती ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर ली हो। भर्ती ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सभी के लिए समान रूप से दो वर्ष है। कर्मचारियों को अधिसूचना की तिथि तक, स्क्रीनिंग के बाद से दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। मंडलों में वरीयता वाले कर्मचारी इस चयन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।