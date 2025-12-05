गोरखपुर में इस महीने खुल सकता है खजांची फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉलेज जाने वालों को होगी आसानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खजांची फ्लाईओवर पर इसी महीने फर्राटा भरा जा सकेगा। जल निगम की ओर से नाला निर्माण का काम पूरा होने के बाद सेतु निगम ने खजांची से पादरी बाजार की ओर फ्लाईओवर के एप्रोच का काम शुरू कर दिया है। स्पोर्ट्स कालेज की तरफ का एप्रोच पहले ही बन चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों तरफ एप्रोच बनने के बाद फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा। इससे पादरी बाजार की तरफ से स्पोर्ट्स कालेज और स्पोर्ट्स कालेज की तरफ से पादरी बाजार की ओर जाने वालों को बिना जाम में फंसे आगे बढ़ने की सहूलियत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेजी से काम कराया जा रहा है।