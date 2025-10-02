बर्डघाट रामलीला: आज राघव उतारेंगे मां शक्ति की आरती, मां करेंगी प्रदक्षिणा, 1948 से चली आ रही परंपरा
गोरखपुर में विजयादशमी पर बर्डघाट मैदान में रावण वध के बाद श्रीराम बसंतपुर तिराहे पर पहुंचेंगे जहाँ दुर्गाबाड़ी की माँ दुर्गा से उनका मिलन होगा। भगवान श्रीराम और माँ दुर्गा की आरती करेंगे। 1948 से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में हजारों लोग शामिल होते हैं जिससे वातावरण जयघोष से गूंज उठता है। इस वर्ष यह मिलन रात 930 बजे होगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजयादशमी के दिन गुरुवार को बर्डघाट रामलीला मैदान में रावण का वध करने के बाद श्रीराम जुलूस के साथ बसंतपुर पहुंचेंगे। दुर्गाबाड़ी की मां दुर्गा महिषासुर का वध करने के बाद वहां आएंगी। उनका मिलन होगा।
भगवान श्रीराम, मां दुर्गा की आरती करेंगे। मां दुर्गा की मूर्ति को चारो तरफ घुमाकर राम की प्रदक्षिणा कराई जाएगी। राज्यसभा सदस्य डा. राधामोहन दास अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। वह श्रीराम व मां दुर्गा की आरती करेंगे।
शहर की अनूठी परंपरा है राघव-शक्ति मिलन। 1948 से हर साल विजयादशमी के दिन बसंतपुर तिराहे पर राघव-शक्ति मिलन आयोजित किया जाता है। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। जयघोष से वातावरण गूंज उठता है।
इस वर्ष गुरुवार को यह मिलन रात 9:30 बजे होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। 1948 में मोहन लाल यादव, रामचंदर सैनी, मेवालाल यादव, रघुवीर मास्टर, राधेश्याम मेढ़ एवं कृष्ण मुरारी यादव ने राघव-शक्ति मिलन की शुरुआत की। यह परंपरा आज तक चली आ रही है।
राघव-शक्ति मिलन कमेटी के महामंत्री राकेश वर्मा ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच बनकर तैयार हो चुका है। उसके बगल में एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, ताकि किसी को जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार मिल सके।
