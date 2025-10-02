बर्डघाट रामलीला: आज राघव उतारेंगे मां शक्ति की आरती, मां करेंगी प्रदक्षिणा, 1948 से चली आ रही परंपरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजयादशमी के दिन गुरुवार को बर्डघाट रामलीला मैदान में रावण का वध करने के बाद श्रीराम जुलूस के साथ बसंतपुर पहुंचेंगे। दुर्गाबाड़ी की मां दुर्गा महिषासुर का वध करने के बाद वहां आएंगी। उनका मिलन होगा।

भगवान श्रीराम, मां दुर्गा की आरती करेंगे। मां दुर्गा की मूर्ति को चारो तरफ घुमाकर राम की प्रदक्षिणा कराई जाएगी। राज्यसभा सदस्य डा. राधामोहन दास अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। वह श्रीराम व मां दुर्गा की आरती करेंगे।

शहर की अनूठी परंपरा है राघव-शक्ति मिलन। 1948 से हर साल विजयादशमी के दिन बसंतपुर तिराहे पर राघव-शक्ति मिलन आयोजित किया जाता है। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। जयघोष से वातावरण गूंज उठता है।