UP के इस शहर में ऑटो में लगने लगे 'QR', स्कैन करते सामने होगा विवरण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महानगर में चलने वाले ऑटो पर 'क्यूआर कोड' लगने लगे हैं। जिसे मोबाइल फोन से स्कैन करते ही ऑटो का पूरा विवरण सामने आ जाएगा। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से आटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऑटो पर 'क्यूआर कोड' लगाना आरंभ कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यद्यपि, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। नवंबर के पहले पखवारे में अभी तक लगभग 800 ऑटो पर ही 'क्यूआर कोड' लग पाए हैं। 3141 ऑटो पर 'क्यूआर कोड' लगाए जाने हैं। जो एक दिसंबर से अनिवार्य हो जाएगा। 'क्यूआर कोड' के बिना आटो के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा के अनुसार महानगर में चलने वाले आटो की पहचान आसान होगी। कोई भी व्यक्ति ऑटो से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेगा। 'क्यूआरआर कोड' स्कैन करते ही आटो से संबंधित पूरा विवरण सामने आ जाएगा। महानगर में वर्तमान में सीएनजी चालित 2757 ऑटो रिक्शा एवं एलपीजी/पेट्रोल/सीएनजी समेत कुल 3141 ऑटो के परमिट वैध हैं।

आटो रिक्शा को गोरखपुर केंद्र से 16 किमी की परिधि में संचालन के लिए कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट निर्गत किया गया है। वैध ऑटो रिक्शा परमिट की पहचान के लिए क्यूआर कोड आधारित स्टीकर तैयार कर दिया गया है, जिसे प्रत्येक वैध ऑटो रिक्शा पर चस्पा कराया जाना है।