गोरखपुर कैंट स्टेशन के आसपास 16 ऑटो का चालान, आठ सीज; अचानक हुई कार्रवाई से मची अफरा-तफरी
गोरखपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में कैंट रेलवे स्टेशन के पास जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान, बिना लाइसेंस और वैध कागजात के चल रहे 16 ऑटो का चालान किया गया और 8 को सीज कर दिया गया। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए चालकों को जागरूक किया गया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामने भी बिना हेलमेट वालों पर कार्रवाई हुई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन अधिकारियों की टीम ने संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा के नेतृत्व में बुधवार को गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास सघन जांच अभियान चलाकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना वैध फिटनेस और टैक्स के संचालित 16 आटो का चालान काटा। आठ आटो के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी निरंतर चलता रहेगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश पर सघन सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। कैंट रेलवे स्टेशन के निकट से चलने वाले आटो व ई रिक्शा के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी अनियमितताएं मिली। वाहनों के खिलाफ चालान व सीज की कार्रवाई के साथ चालकों को सड़क सुरक्षा अभियान और यातायात के नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया।
इसके अलावा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामने सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर बिना हेलमेट, मोबाइल फोन का प्रयोग और बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत 25 मोटरसाइकिल के प्रति चालान की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट का उपयोग करने व यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही चार पहिया वाहन चालकों एवं यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने तथा वाहनों पर काली फिल्म न लगाने के लिए निर्देशित किया गया।
अभियान के दौरान दो पहिया, चार पहिया, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, अपनी लेन में चलने तथा जाम न लगाए जाने के लिए प्रेरित किया गया। उल्लंघन की दशा में मोटर यान अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन प्रवर्तन कार्यवाही के विषय में चेतावनी भी दी गई। सघन जांच अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नरेन्द्र यादव, यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद, रमापति के अलावा अन्य प्रवर्तन स्टाफ मौजूद थे।
