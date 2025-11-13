गोरखपुर कैंट स्टेशन के आसपास 16 ऑटो का चालान, आठ सीज; अचानक हुई कार्रवाई से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन अधिकारियों की टीम ने संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा के नेतृत्व में बुधवार को गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास सघन जांच अभियान चलाकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना वैध फिटनेस और टैक्स के संचालित 16 आटो का चालान काटा। आठ आटो के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी निरंतर चलता रहेगा।

संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश पर सघन सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। कैंट रेलवे स्टेशन के निकट से चलने वाले आटो व ई रिक्शा के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी अनियमितताएं मिली। वाहनों के खिलाफ चालान व सीज की कार्रवाई के साथ चालकों को सड़क सुरक्षा अभियान और यातायात के नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया।

इसके अलावा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामने सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर बिना हेलमेट, मोबाइल फोन का प्रयोग और बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत 25 मोटरसाइकिल के प्रति चालान की कार्रवाई की गई।