    समय सारणी बनाएं और तेजी से काम पूरा करें PWD के अभियंता, प्रमुख सचिव ने की परियोजनाओं की समीक्षा

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने अभियंताओं को समय सारणी बनाकर तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया है। परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समयबद्ध कार्य योजना बनाने और उसके अनुसार काम करने को कहा ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

    रूस्तमपुर में निर्माणधीन 6 लेन फ्लाईओवर का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के अभियंताओं के हवाई दावों की पोल खुलती जा रही है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने मंगलवार देर रात और बुधवार को दिन में कई जगहों का निरीक्षण किया, कार्यों में खामियां मिलने पर शाम को आयुक्त सभागार में पीडब्लूडी के अभियंताओं की बैठक में प्रमुख सचिव ने साफ कह दिया कि जो काम कर सकते हैं वही काम करें, बिना वजह ऐसे काम न ले लें जो खुद करने में अक्षम हों।

    पीडब्लूडी के अभियंता सड़क निर्माण के साथ ही कई ऐसे काम भी करा रहे हैं जो पहले नहीं कराते थे। प्रमुख सचिव ने सभी कार्यों का अभियंताओं से समय सारिणी देने को कहा है। साफ कह दिया है कि समय सारिणी के अनुसार काम पूरा कराया जाए। ऐसे न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    प्रमुख सचिव ने पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जल निगम की ओर से डाली जा रही सीवर लाइन की निगरानी करें। तय कर लें कि सीवर लाइन डालने के कारण किसी भी हालत में सड़क न धंसे। वन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं मे पेड़ों की कटाई जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, ताकि कार्यों में गति आ सके। नगर आयुक्त और पीडब्लूडी के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जो भी नाले बन रहे हैं उसमें अगल-बगल के मोहल्लों का पानी आने की व्यवस्था कर लें।

    कहा कि सभी विभाग आपस में बेहतरीन समन्वय रखें तो अधिकतर कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे और बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएगा। बैठक में कमिश्नर अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, बिजली निगम के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता शहर लोकेंद्र बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।

    श्रमिक बढ़ाकर पूरा कराएं काम
    प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिक लगाकर काम जल्द से जल्द पूरा कराएं। यह सभी की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।