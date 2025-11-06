समय सारणी बनाएं और तेजी से काम पूरा करें PWD के अभियंता, प्रमुख सचिव ने की परियोजनाओं की समीक्षा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के अभियंताओं के हवाई दावों की पोल खुलती जा रही है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने मंगलवार देर रात और बुधवार को दिन में कई जगहों का निरीक्षण किया, कार्यों में खामियां मिलने पर शाम को आयुक्त सभागार में पीडब्लूडी के अभियंताओं की बैठक में प्रमुख सचिव ने साफ कह दिया कि जो काम कर सकते हैं वही काम करें, बिना वजह ऐसे काम न ले लें जो खुद करने में अक्षम हों।

