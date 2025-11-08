Indian Railways News: रूटीन ट्रेनें फुल, पूजा स्पेशल चल रही खाली, इन ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थ
गोरखपुर से चलने वाली नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है, जिससे कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं, पूजा स्पेशल ट्रेनें खाली चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं, जिससे यात्री आराम से यात्रा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इसे पूजा स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी कहें या अधिक किराया और सफर की अव्यवस्था। नियमित चलने वाली (रुटीन) ट्रेनें जहां फुल चल रही हैं। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा, वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है। ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है।
वहीं पूजा स्पेशल ट्रेनें खाली ही चल रही हैं। गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।
इन कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल में खाली हैं बर्थें
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 43 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 113 बर्थ।- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 47 तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 92 बर्थ।
- 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18 बर्थ एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 07 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 67 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 291 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 10 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 86 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 400 एवं शयनयान श्रेणी में 211 बर्थ तथा 17 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 88, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 401 एवं शयनयान श्रेणी में 309 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 03 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 345 एवं शयनयान श्रेणी में 118 बर्थ तथा 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 346 एवं शयनयान श्रेणी में 270 बर्थ।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 428 बर्थ।
- 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 52 बर्थ एवं वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 180 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 424 बर्थ।
- 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल में 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 255 बर्थ।
- 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 11 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 688 बर्थ, 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 602 बर्थ, 13 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 878 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 831 बर्थ।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 18 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 76 बर्थ तथा 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 307 बर्थ।
