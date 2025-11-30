Indian Railways News: पटरी से उतरी पूजा स्पेशल ट्रेनों की रफ्तार, 22 घंटे विलंब से चल रही थी हसनपुर रोड-नई दिल्ली पूजा स्पेशल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूजा स्पेशल ट्रेनों की रफ्तार पटरी से उतर गई है। ट्रेन एक घंटे से लगायत 22 घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों का सर्वाधिक विलंबन गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली और गोरखपुर-मुजफफरपुर-दरभंगा रूट पर हो रहा है। 04097 नंबर की हसनपुर रोड-नई दिल्ली पूजा स्पेशल 22 घंटे विलंब से चल रही थी। समाचार लिखे जाने तक यह ट्रेन अभी बगहा में खड़ी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विलंबन के चलते रेलवे प्रशासन ने 30 नवंबर को इस ट्रेन को निरस्त कर दिया है। यही हाल 04098 नंबर की नई दिल्ली-हसनपुर रोड पूजा स्पेशल की है। 28 नवंबर को चलने वाली ट्रेन 20 घंटे लेट थी। 29 नवंबर को चलने वाली ट्रेन निरस्त कर दी गई थी। ट्रेन की प्रतीक्षा में यात्री परेशान रहे। अधिकतर यात्रियों ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी।

गोरखपुर से नई दिल्ली को चलने वाली 04098 नंबर की पूजा स्पेशल गोरखपुर से ही छह घंटे की देरी से रवाना हुई। यात्री ट्रेन चलने की प्रतीक्षा करने में परेशान रहे। गोरखपुर या बिहार से दिल्ली जाने वाली पूजा स्पेशल ही नहीं दिल्ली से वापस लौटने वाली स्पेशल ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। गोरखपुर रूट पर चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनाें की गति धड़ाम हो गई है। समय पालन पूरी तरह ध्वस्त हो गई है।

यही कारण है कि पर्याप्त बर्थ और सीट होने के बाद भी पूजा स्पेशल ट्रेनों में लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं। अधिकतर बर्थ व सीट खाली चल रही हैं। विलंब से चलने के कारण अधिकतर यात्री अपना टिकट कैंसिल करा ले रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दिसंबर में और परेशानी उठानी पड़ेगी।