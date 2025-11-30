गोरखपुर में आज होगा विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती (ग्रीको-रोमन) बालक प्रतियोगिता 2025 अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग का शुभारंभ रविवार को वीर बहादुर सिंह स्पोट्स कालेज में समारोहपूर्वक होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह होंंगे। सांसद रवि किशन की मौजूदगी बतौर अध्यक्ष होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता की सभी तैयारियां शनिवार की देर शाम पूरी कर ली गई।

उद्घाटन समारोह के लिए मार्च पास्ट का माक ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। साफ-सफाई, मंच सज्जा, कुश्ती आयोजन, कैटरिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली कुल 19 राज्यों की प्रतिभागी टीमें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं और प्रतिभागियों का पंजीकरण स्पोर्ट्स कालेज के बहुउद्देशीय हाल में हुआ। उद्घाटन समारोह स्पोर्ट्स कालेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुबह 11 बजे शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत रवींद्र दास, विधायक विपिन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और पहलवान पन्ने लाल व दिनेश सिंह मौजूद रहेंगे।