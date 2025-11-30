Language
    गोरखपुर में आज होगा विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह करेंगे उद्घाटन

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    गोरखपुर में आज विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतियोगिता गोरखपुर के स्थानीय विद्यालयों के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें कुश्ती के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे।

    69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती (ग्रीको-रोमन) बालक प्रतियोगिता 2025 अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग का शुभारंभ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती (ग्रीको-रोमन) बालक प्रतियोगिता 2025 अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग का शुभारंभ रविवार को वीर बहादुर सिंह स्पोट्स कालेज में समारोहपूर्वक होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह होंंगे। सांसद रवि किशन की मौजूदगी बतौर अध्यक्ष होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता की सभी तैयारियां शनिवार की देर शाम पूरी कर ली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उद्घाटन समारोह के लिए मार्च पास्ट का माक ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। साफ-सफाई, मंच सज्जा, कुश्ती आयोजन, कैटरिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली कुल 19 राज्यों की प्रतिभागी टीमें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं और प्रतिभागियों का पंजीकरण स्पोर्ट्स कालेज के बहुउद्देशीय हाल में हुआ। उद्घाटन समारोह स्पोर्ट्स कालेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुबह 11 बजे शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत रवींद्र दास, विधायक विपिन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और पहलवान पन्ने लाल व दिनेश सिंह मौजूद रहेंगे।

    आयोजन की तैयारी की समीक्षा बैठक शनिवार की शाम हुई, जिसमें तकनीकी निदेशक सुरेश चंद्र उपाध्याय, महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ चंद्र विजय सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अमरकांत सिंह मौजूद रहे।

    राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिखाने के लिए तत्पर हैं। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक पदक जीतकर प्रदेश को बड़े मंच पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिलाना है। 

    -तौहीद खान, टीम प्रशिक्षक, उत्तर प्रदेश

    मैं पहली बार गोरखपुर आया हूं और यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सुना था। अब उनके शहर में हूं। यहां के माहौल और व्यवस्था ने मुझे प्रभावित किया है।

    -मोहिंद्रो मुटुम, कोच कम टीम मैनेजर, मणिपुर