महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. यूपी सिंह का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के पूर्व प्रांत संघचालक प्रो.उदय प्रताप सिंह का शनिवार तड़के गोरखपुर में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। जीवन भर गोरक्षपीठ को समर्पित रहे प्रो.यूपी सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके दो पुत्र प्रो. वीकेसिंह (गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति) और डॉ. राजीव कृष्ण सिंह (यूपी कॉलेज वाराणसी के प्रवक्ता) हैं। प्रो.सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शुभचिंतकों, गोरक्षपीठ और आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों और शिक्षा जगत के लोगों का उनके आवास पर तांता लगा है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रो.यूपी सिंह के कॅरियर की शुरुआत महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से हुई थी। उनकी नियुक्ति तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने की थी। जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने अपने दो महाविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे दिए तो प्रो. यूपी सिंह भी गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए।