PNB बैंक में धोखाधड़ी, फर्जी चेक से निकाल लिए थे 1.96 लाख रुपये, FIR

गोरखपुर के पिपराइच में पीएनबी खाताधारक गायत्री देवी के खाते से दीपा कुमारी ने जाली चेक द्वारा 195600 रुपये निकाले। शिकायत पर बैंक ने पैसे वापस किए और जालसाज के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रबंधक राम अशीष विश्वकर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दीपा कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

संवाद सूत्र, पिपराइच। पंजाब नेशनल बैंक की पिपराइच शाखा की खाताधारक गायत्री देवी के खाते से बिहार की दीपा कुमारी ने जालसाजी कर दो अलग-अलग चेक के माध्यम से 1,95,600 रुपये निकाल लिया। शिकायत के बाद बैंक ने खाताधारक के रुपये लौटा दिया।

बैंक अपने रुपये की वापसी के लिए जालसाज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिहार के पटना के आदर्श कालोनी खेमनी चक (रजक रोड नंबर एक) निवासी दीपा कुमारी के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

पीएनबी की पिपराइच शाखा के प्रबंधक रामअशीष विश्वकर्मा ने बताया कि गायत्री देवी ने 18 मार्च 2025 को शिकायत की कि पटना निवासी दीपा कुमारी द्वारा जालसाजी कर बिहार के बैंक आफ बड़ौदा शाखा लंका कचूरा पटना (बिहार) में चेक लगाकर खाते से 13 मार्च को रुपये निकाल लिया है।

चेक संख्या 575757 से 98,300 रुपये व चेक संख्या 575758 से 97,300 रुपये निकाला गया है। 20 मार्च को थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गायत्री देवी के बेटे पंकज कुमार ने इसकी शिकायत बैंक के गोरखपुर व लखनऊ आंचलिक कार्यालय में दर्ज कराई। इसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया।