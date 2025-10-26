गोरखपुर में बाबा का 'तेल' और इस बड़े ब्रांड की दही शुद्धता के मानक पर फेल, छह महीने बाद आयी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पतंजलि के तेल शुद्धता के मानक पर फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 29 अप्रैल को बेलीपार क्षेत्र के चनऊ उर्फ बेतऊवा स्थित पतंजलि के सुपर डीलर से 1260 लीटर तेल जब्त करते हुए नमूना लिया था। सितंबर में लिया गया अमूल दही का नमूना भी फेल हो गया है।

सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पतंजलि के कैरीइंग एंड फारवर्डिंग (सीएंडएफ) गोदाम तेजस्वी ट्रेडर्स पर छापा मारकर 1260 लीटर रिफाइंड, सोयाबीन और पाम आयल जब्त किया। यह तेल टूटे या दबे टिन में था। इनको टिन से निकालकर प्लास्टिक के बड़े ड्रम में इकट्ठा किया गया था।

गोदाम से मधु, हल्दी, धनिया व मसाला का भी नमूना लिया गया। रिपोर्ट में तेल का नमूना फेल हो गया है। गोलघर में सितंबर में अमूल के उत्पाद लेकर जा रहे वाहन को रोककर दही के नमूने लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट भी अधोमानक आई है।