गोरखपुर में बाबा का 'तेल' और इस बड़े ब्रांड की दही शुद्धता के मानक पर फेल, छह महीने बाद आयी रिपोर्ट
गोरखपुर में पतंजलि के तेल और अमूल दही के नमूने शुद्धता के मानक पर फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पतंजलि के गोदाम से 1260 लीटर तेल जब्त किया था, जिसकी रिपोर्ट में तेल का नमूना फेल पाया गया। इसके अतिरिक्त, सितंबर में लिए गए अमूल दही के नमूने भी अधोमानक पाए गए। दीपावली से पहले मंगाया गया 15 क्विंटल खोवा भी नष्ट किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पतंजलि के तेल शुद्धता के मानक पर फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 29 अप्रैल को बेलीपार क्षेत्र के चनऊ उर्फ बेतऊवा स्थित पतंजलि के सुपर डीलर से 1260 लीटर तेल जब्त करते हुए नमूना लिया था। सितंबर में लिया गया अमूल दही का नमूना भी फेल हो गया है।
सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पतंजलि के कैरीइंग एंड फारवर्डिंग (सीएंडएफ) गोदाम तेजस्वी ट्रेडर्स पर छापा मारकर 1260 लीटर रिफाइंड, सोयाबीन और पाम आयल जब्त किया। यह तेल टूटे या दबे टिन में था। इनको टिन से निकालकर प्लास्टिक के बड़े ड्रम में इकट्ठा किया गया था।
गोदाम से मधु, हल्दी, धनिया व मसाला का भी नमूना लिया गया। रिपोर्ट में तेल का नमूना फेल हो गया है। गोलघर में सितंबर में अमूल के उत्पाद लेकर जा रहे वाहन को रोककर दही के नमूने लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट भी अधोमानक आई है।
सुथनी में नष्ट किया जाएगा 15 क्विंटल खोवा
दीपावली के पहले नौसढ़ में बस और हमसफर एक्सप्रेस से मंगाया गया 15 क्विंटल खोवा नष्ट किया जाएगा। खोवा लेने कोई नहीं आया। जो लोग आए वह बिना नमूना दिए खोवा लेकर जाना चाहते थे। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मना कर दिया। अब नगर निगम के माध्यम से सहजनवां के सुथनी में खोवा नष्ट कराया जाएगा।
सहायक आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 12 क्विंटल खोवा बस और तीन क्विंटल खोवा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से मंगाया गया था। यह खोवा कानपुर से आया था। खोवा की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये है। पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए इसे नष्ट कराया जाएगा। साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिलावटी खोवा बाजार में न आए।
