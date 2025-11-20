टिकट कन्फर्म होने पर ऑनलाइन भी बुक हो जाएंगे पालतू, गोरखपुर में सुविधा शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कन्फर्म आरक्षित टिकट होने पर पालतू (कुत्ता और बिल्ली) भी आनलाइन बुक हो जाएंगे। यात्रियों की तरह पालतू का भी घर बैठे टिकट बन जाएगा। यात्री, रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में मैनुअल के अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट पर आनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

पालतू का टिकट एसी फर्स्ट (वातानुकूलित प्रथम श्रेणी) और गार्ड यान (ब्रेक वान) के डाग बाक्स के लिए ही बनता है। छोटे पालतू के लिए बास्केट (टोकरी) में यात्रा का टिकट बनता है। गोरखपुर जंक्शन से पालतू के लिए आनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। माह में तीन से चार पालतू का टिकट आनलाइन बुक हो रहा है। एक दर्जन पालतू का टिकट पार्सल कार्यालय में मैनुअल बन रहा है।

ऑनलाइन टिकट का किराया भी वजन और दूरी के हिसाब से पूर्व निर्धारित ही लग रहा है। पालतू के आनलाइन टिकट के लिए यात्री को आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर पीएनआर और मोबाइल नंबर भरना होता है। अधिकृत नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी दर्ज होते ही बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल फोन पर बुकिंग का संदेश आ जाएगा। यह संदेश चार्ट बनने के बाद टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के हेंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) पर भी पहुंच जाएगा। आइआरसीटीसी की वेबसाइट पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) से जुड़ा रहेगा। टिकट बुकिंग के समय पीएमएस के माध्यम से ही किराया आदि का निर्धारण होगा। किराये की वापसी नहीं होगी।



अमरनाथ में पप्पी के ठाठ मामले की शुरू हुई जांच

अमरनाथ एक्सप्रेस (12587) में बास्केट (टोकरी) में यात्रा के लिए बुक पप्पी किट्टू (शिट्जू) के एसी थर्ड कोच में ठाठ-बाट से यात्रा करने के मामले की भी जांच शुरू हो गई है। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता ने मंडल वाणिज्य निरीक्षक (डीसीआइ) को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल, सोमवार को बास्केट में यात्रा के लिए बुक पप्पी अमरनाथ एक्सप्रेस के कोच नंबर बी 6 के बर्थ नंबर 51 में बेडशीट और कंबल पर आराम फरमाते हुए लखनऊ तक अपनी यात्रा पूरी की। इंटरनेट मीडिया पर मामला प्रसारित होने के बाद पप्पी का ठाठ चर्चा में आ गया है।