Cyber Crime: अमीर बनने का लालच दे रहा अपराध का दाग, ऑनलाइन गेम की कमाई में फंस रहे युवा

जितेन्द्र पाण्डेय, गोरखपुर। इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध एविएटर सहित कई दर्जन आनलाइन गेम आजकल युवाओं को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन गेमों में कम रुपये लगाकर हजारों और लाखों रुपये जीतने का लालच दिया जाता है। इसी चक्कर में कई युवा दिन-प्रतिदिन इन गेमों के आदी होते जा रहे हैं। शुरू में छोटी-मोटी रकम जीतने पर उन्हें लगता है कि वे आसानी से बड़ी कमाई कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद वे लाखों रुपये दांव पर लगाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि करोड़ों कमाएंगे। लेकिन, उनका खाता फ्रीज हो जा रहा है और उन पर अपराध का दाग भी लग जा रहा है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्लेटफार्मों पर दिखाई देने वाली जीत के रुपये वास्तव में सुरक्षित नहीं होते। कई बार यह रकम साइबर ठगी से जुड़े खातों से ट्रांसफर की जाती है।

अधिकांश युवाओं को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि उनके अकाउंट में आने वाली धनराशि का स्रोत क्या है। जब वे उत्साह में रकम निकालने या पुनः गेम में लगाने लगते हैं, तभी असली मुसीबत खड़ी हो जाती है।

बैंक खाता अचानक फ्रीज होने पर जब युवा बैंक शाखा पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके खाते में आए रुपये साइबर फ्राड से जुड़े मामलों के थे। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों के आधार पर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कई मामलों में युवाओं को जांच का सामना करना पड़ रहा है और वे खुद को निर्दोष साबित करने में परेशान हैं।

इसके पीछे के कारणों को जब वह जानना चाहे तो सामने आया कि तेलंगाना के दो थानों और हरियाणा के एक थाने में उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। गेम में जीते गए जो रुपये उनके खाते में आ रहे थे वह साइबर फ्राड के थे। तभी से वह परेशान हैं। खाता फ्रीज से वह रुपये भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि यह उनका सैलरी अकाउंट है।

एक नंबर के रुपये लेकर भेजते हैं दो नंबर का साइबर कमांडो व विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह बताते हैं कि भारत सरकार ने सभी तरह के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद भी फ्रॉड लालच देकर गेम खेला रहे हैं। इसलिए लालच में न पड़े, इतनी आसानी से रुपये नहीं कमाए जा सकते। ये फ्रॉड स्काई पंट, वन वेट, जेटेक्स, वी गेमिंग, लकी जेड, वन एक्सवर्ड, क्रेक्स फारचून, एविएटर जैसे अन्य गेम युवक और युवतियों खेला रहे हैं।

लोगों को यह जानना होगा कि जैसे ही वे इस गेम को डाउनलोड करते हैं और अपना मेल आइडी या मोबाइल फोन नंबर डालते हैं तो उनका सारा डाटा साइबर ठगों के पास चला जाता है। इसके बाद वे गेम खेलने वालों से एक नंबर में रुपये लेते हैं और जो गेम जीतता है उसे दो नंबर यानी साइबर ठगी से कमाए रुपये देते हैं। इसमें भी फ्रॉड को फायदा होता है। जब वे गेम खेलाते हैं तो खेलने वालों की संख्या दर्जनों या सैकड़ों में होती है।