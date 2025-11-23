गोरखपुर के इस क्लीनिक में भी फर्जी क्लेम का काला खेल उजागर, 25 फर्जी फाइलों पर डॉक्टर के हस्ताक्षर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डिसेंट अस्पताल प्रकरण की जांच में एक और मामला सामने अाया है।भटहट स्थित एक निजी क्लीनिक में भी फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस व आयुष्मान क्लेम लिया जा रहा था।रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शनिवार को एक डाक्टर को हिरासत में ले लिया। जांच में करीब 25 फर्जी मरीज फाइलों पर उसके हस्ताक्षर मिलने से बीमा धोखाधड़ी के संगठित नेटवर्क की पुष्टि हो गई है। यह डाक्टर पहले डिसेंट अस्पताल में कार्यरत था।

जांच में सामने आया कि भटहट के इस डाक्टर ने डिसेंट अस्पताल में रहते हुए उन फाइलों तक पहुंच बनाई थी, जिनमें मरीज भर्ती दिखाए जाते थे, जबकि वे अस्पताल आए ही नहीं थे। कई मामलों में ओपीडी में कुछ मिनट जांच कराने वाले मरीजों को दो-तीन दिन भर्ती दिखाकर भारी भरकम बिल बनाया गया।