Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के इस क्लीनिक में भी फर्जी क्लेम का काला खेल उजागर, 25 फर्जी फाइलों पर डॉक्टर के हस्ताक्षर

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:48 AM (IST)

    गोरखपुर के एक क्लीनिक में फर्जी क्लेम का मामला सामने आया है। यहाँ 25 ऐसी फाइलें मिली हैं जिन पर गलत जानकारी देकर क्लेम किया गया था। इन सभी फाइलों पर डॉक्टर के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे उनकी मिलीभगत का संदेह है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डिसेंट अस्पताल प्रकरण की जांच में एक और मामला सामने अाया है।भटहट स्थित एक निजी क्लीनिक में भी फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस व आयुष्मान क्लेम लिया जा रहा था।रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शनिवार को एक डाक्टर को हिरासत में ले लिया। जांच में करीब 25 फर्जी मरीज फाइलों पर उसके हस्ताक्षर मिलने से बीमा धोखाधड़ी के संगठित नेटवर्क की पुष्टि हो गई है। यह डाक्टर पहले डिसेंट अस्पताल में कार्यरत था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में सामने आया कि भटहट के इस डाक्टर ने डिसेंट अस्पताल में रहते हुए उन फाइलों तक पहुंच बनाई थी, जिनमें मरीज भर्ती दिखाए जाते थे, जबकि वे अस्पताल आए ही नहीं थे। कई मामलों में ओपीडी में कुछ मिनट जांच कराने वाले मरीजों को दो-तीन दिन भर्ती दिखाकर भारी भरकम बिल बनाया गया।

    यही फाइलें बीमा कंपनियों और आयुष्मान योजना के तहत क्लेम पास कराने के लिए भेजी जाती थीं। पुलिस को संदेह है कि क्लीनिक खोलने के बाद भी डॉक्टर इसी नेटवर्क में शामिल रहा और स्टैंप व हस्ताक्षर उपलब्ध कराकर फर्जी क्लेम पास कराने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा।

    यह भी पढ़ें- महीनों बंद दुकान के नाम पर चल रहा था नशीली दवाओं का अवैध कारोबार, छापे में खुल रही हर एक परत

    पुलिस की जांच में जिन 25 फाइलों के फर्जी होने की पुष्टि हुई है, उनमें मरीजों के नाम, भर्ती होने की तिथि, मेडिकल रिपोर्ट, दवाओं की सूची और जांच रिपोर्ट, सब फर्जी पाया गया है। हिरासत में लिए गए डाॅक्टर से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि कुछ फाइलों पर उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसने इसे एक औपचारिक प्रक्रिया बताकर अपनी जिम्मेदारी सीमित करने की कोशिश की है। पुलिस अब उसके बैंक खातों, मोबाइल काल डिटेल और उसके संपर्क में रहने वाले अस्पताल कर्मचारियों की जांच कर रही है।

    बिना उपचार किए फर्जी तरीके से मेडिकल क्लेम लेने के मामले में भटहट के एक डाक्टर को हिरासत में लिया गया है। क्लीनिक संचालक और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

    -

    - अभिनव त्यागी, एसपी सिटी