महीनों बंद दुकान के नाम पर चल रहा था नशीली दवाओं का अवैध कारोबार, छापे में खुल रही हर एक परत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के खोखर टोला क्षेत्र में ड्रग विभाग ने एक ऐसी दवा की दुकान का पर्दाफाश किया है, महीनों से खुली नहीं और उसके नाम पर नशीली दवाओं की बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जा रही थी। विभाग की टीम ने एनए फार्मा पर छापा मारा तो दुकान का शटर बंद मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि दुकान कई महीनों से नहीं खुली। इसके बाद टीम ने दुकान मालिक से संपर्क किया। मालिक ने बताया कि आनलाइन किराया मिलता रहा, इसलिए दुकान बंद होने के बारे में कोई जानकारी नहीं की।

ड्रग विभाग को फुटकर दुकान के लाइसेंस पर बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की आपूर्ति की गोपनीय सूचना मिली थी। जब छानबीन बढ़ी तो सामने आया कि बंद पड़े शटर के पीछे ट्रामाडोल और कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध कारोबार चल रहा है। इन दोनों दवाओं का नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।