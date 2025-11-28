Driving License Test: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन होगा टेस्ट, तैयार होंगे कुशल चालक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद बंधू सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीआइ) चरगांवा में अब परमानेंट (स्थायी) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आनलाइन (कंप्यूटराइज्ड) टेस्ट होगा। अभ्यर्थी 20 दिसंबर से डीटीआइ के आधुनिक ट्रैक पर सीसी कैमरे की निगरानी में टेस्ट देंगे। ट्रैक पर थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर सिस्टम पकड़ लेगा।

ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट के दौरान सिग्नल रेड होते ही अभ्यर्थी स्वत: फेल हो जाएंगे। ग्रीन सिग्नल पर ही अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। मैनुअल टेस्ट पूरी तरह बंद हो जाएगा। नई व्यवस्था लागू हो जाने से कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे। कार्य प्रणाली सरल होने के साथ सिस्टम भी पारदर्शी हो जाएगा। अराजकतत्वों पर अंकुश लगने के साथ दलालों की सक्रियता पर भी लगाम लग जाएगी।

ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने लखनऊ की एजेंसी नामित कर दी है। एजेंसी के कर्मचारियों की देखरेख में टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए संभागीय निरीक्षक तैनात होंगे। उनकी देखरेख में ही प्रशिक्षण के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आनलाइन टेस्ट के लिए डीटीआइ परिसर में ड्राइविंग ट्रैक के 40 टावर पर दर्जनों सीसी कैमरे और सिग्नल लगा दिए गए हैं।

कार्यदायी कंपनी मारुति ने परिसर में लगे उपकरण को परिवहन विभाग को हैंडओवर कर दिया है। दरअसल, परिवहन विभाग पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर आ गया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं वाहनों के पंजीकरण व अन्य सेवाओं से संबंधित 56 कार्य के लिए भी आनलाइन होने लगे हैं। लोगों को परिवहन विभाग के दफ्तर नहीं जाना पड़ रहा। इसके बाद भी डीटीआइ डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं आ पा रहा था।