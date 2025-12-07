गोरखपुर जिले में पंचायतों से 1.74 लाख वोटरों के नाम कटे, सूची में 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। जिले में 5 लाख 16 हजार संभावित डुप्लीकेट वोटरों के सत्यापन में अब तक 1 लाख 74 हजार 945 नाम काटे जा चुके हैं। अब सिर्फ 10, 803 डुप्लीकेट मतदाताओं का सतयापन ही बाकी रह गया है।

उरुवा, गगहा, बड़हलगंज, खोराबार और खजनी ऐसे ब्लाक हैं जहां सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। इन प्रत्येक ब्लाकों में 10 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। सत्यापन प्रक्रिया के तहत बीएलओ, दिए गए पते पर जाकर संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए आधार नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। यदि व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं मिलता है या आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे डुप्लीकेट मानकर मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

मतदाता सूची के जोड़-घटाव और सुधार की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट नामों की सूची जिलों को भेजी। अब बीएलओ मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन कर रहे हैं। बीएलओ के मुताबिक शुरुआत में केवल आधार कार्ड दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ समय बाद तहसीलों के एसडीएम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आधार के अंतिम चार अंक दर्ज करना अनिवार्य है। नियम का पालन न करने पर सम्बंधित व्यक्ति का नाम स्वत: काट दिया जाएगा।