गोरखपुर जिले में पंचायतों से 1.74 लाख वोटरों के नाम कटे, सूची में 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता
गोरखपुर जिले में पंचायत मतदाता सूची से 1.74 लाख नाम हटाए गए हैं। सूची में 5.16 लाख डुप्लीकेट मतदाता भी पाए गए। चुनाव आयोग के आदेशानुसार, मतदाता सूची क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। जिले में 5 लाख 16 हजार संभावित डुप्लीकेट वोटरों के सत्यापन में अब तक 1 लाख 74 हजार 945 नाम काटे जा चुके हैं। अब सिर्फ 10, 803 डुप्लीकेट मतदाताओं का सतयापन ही बाकी रह गया है।
उरुवा, गगहा, बड़हलगंज, खोराबार और खजनी ऐसे ब्लाक हैं जहां सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। इन प्रत्येक ब्लाकों में 10 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं।
सत्यापन प्रक्रिया के तहत बीएलओ, दिए गए पते पर जाकर संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए आधार नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। यदि व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं मिलता है या आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे डुप्लीकेट मानकर मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
मतदाता सूची के जोड़-घटाव और सुधार की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट नामों की सूची जिलों को भेजी। अब बीएलओ मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन कर रहे हैं।
बीएलओ के मुताबिक शुरुआत में केवल आधार कार्ड दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ समय बाद तहसीलों के एसडीएम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आधार के अंतिम चार अंक दर्ज करना अनिवार्य है। नियम का पालन न करने पर सम्बंधित व्यक्ति का नाम स्वत: काट दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Sant Kabir Nagar News: रजनौली गांव में जालौन थाना प्रभारी का शव पहुंचते ही मचा कोहराम, बेटे ने मुखाग्नि और पुलिस कर्मियों ने दी सलामी
सत्यापन के लिए ब्लाक को यूनिट मानकर डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार की गई है। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एक समान मिलने पर उन प्रविष्टियों को संभावित डुप्लीकेट की श्रेणी में डाला गया। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों में न रहे।
अनंतिम सूची अब 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक उनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।