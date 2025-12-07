Sant Kabir Nagar News: रजनौली गांव में जालौन थाना प्रभारी का शव पहुंचते ही मचा कोहराम, बेटे ने मुखाग्नि और पुलिस कर्मियों ने दी सलामी

संवाद सूत्र,लोहरैया,संतकबीर नगर। धनघटा थाना क्षेत्र के रजनौली गांव में थाना प्रभारी का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। हर तरफ भीड़ दिखी। रोने-बिलखने की आवाज गूंजने लगी। इन सबके बीच मृतक के घर पर उनके रिश्तेदारों,शुभचिंतकों,गांव के लोगों की भीड़ जुटी रही।

दाह संस्कार के लिए शव जैसे ही घर से उठा,वैसे ही फिर रोने-बिलखने की आवाज गूंजने लगी। थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शव को कंधा दिया। बिड़हरघाट स्थित सरयू नदी के किनारे शव को पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। बेटे ने मुखाग्नि दी।

जालौन जनपद के कुठौंद थाने के प्रभारी रहे अरुण कुमार राय का शव बीती रात करीब 1:00 बजे संतकबीर नगर जनपद के धनघटा थाना क्षेत्र के रजनौली गांव स्थित उनके पैतृक घर पर पहुंचा। वहां के पुलिस कर्मी जैसे ही शव लेकर गांव में पहुंचे,वैसे ही कोहराम मच गया। हर तरफ भीड़ दिखी।