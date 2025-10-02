दिल्ली के शोरूम से नई THAR चोरी कर बेचने आया था शातिर चोर, STF ने पहुंचाया जेल
गोरखपुर में एसटीएफ ने दिल्ली से चोरी हुई एक महिंद्रा थार के साथ एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी त्रिपुरेश पांडेय है जिस पर पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका साथी रंजीत फरार है जिसकी तलाश जारी है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि चोर दिल्ली से थार बेचने गोरखपुर आए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली से चोरी की गई नई महिंद्रा थार को बेचने गोरखपुर आए एक शातिर वाहन चोर को एसटीएफ ने बुधवार को कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बिना नंबर की ब्रांड न्यू थार बरामद हुई है।
आरोपित की पहचान खजनी थाना के टेकवार निवासी त्रिपुरेश पांडेय के रूप में हुई। इसके विरुद्ध पहले से 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसका साथी रंजीत मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश एसटीएफ के साथ श्रावस्ती पुलिस कर रही है।
एसटीएफ इकाई गोरखपुर के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे सूचना मिली थी कि वाहन चोरी गिरोह का सरगना अपने साथी के साथ दिल्ली के अशोक विहार स्थित महिंद्रा शोरूम से नई थार चोरी कर गोरखपुर बेचने आया है। सूचना के बाद एसटीएफ टीम मोहद्दीपुर और पैडलेगंज क्षेत्र में सक्रिय हुई।
तलाशी के दौरान एक काले रंग की नई थार में दो संदिग्ध युवक दिखे। टीम ने घेराबंदी की, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपित रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी फरार हो गया। जबकि त्रिपुरेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपित त्रिपुरेश ने बताया कि उसका साथी रंजीत शोरूम के अंदर घुसकर एक गाड़ी की चाबी लेकर आया था। चाबी का रिमोट दबाने पर काली रंग की थार का लाक खुल गया और वह दोनों थार को लेकर फरार हो गए थे।
एसटीएफ ने आरोपित के विरुद्ध कैंट थाने में केस दर्ज कराते हुए पुलिस को सिपुर्द कर दिया है। कैंट पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में एसटीएफ टीम में सत्य प्रकाश सिंह, यशवंत सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार तिवारी, विनय कुमार सिंह और जितेंद्र कुमार यादव शामिल रहे।
12 मुकदमों में वांछित, साथी पर भी हैं कई केस
त्रिपुरेश पर गोरखपुर के गुलरिहा, गोरखनाथ, खजनी, कैंट और लखनऊ के हजरतगंज थाने में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। फरार साथी रंजीत श्रावस्ती जिले का रहने वाला है, इस पर भी 12 मुकदमे लखनऊ व गोरखपुर में दर्ज हैं। एसटीएफ श्रावस्ती पुलिस के साथ मिलकर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।
