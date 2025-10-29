पूर्वोत्तर रेलवे में एक ही पद पर वर्षों से जमे कर्मचारियों की तैयार हो रही कुंडली, सूचना मिलते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में एक ही पद पर वर्षों से जमे कर्मचारियों की कुंडली तैयार होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के नवागत प्रमुख मुख्य कामिर्क अधिकारी (पीसीपीओ) ने मुख्यालय गोरखपुर के विभिन्न विभागों, अनुभागों, कारखानों व स्कूलों में लिपिकीय संवर्ग में तैनात कार्मिक कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा है। इसके लिए पीसीपीओ ने एक प्रोफार्मा भी तैयार किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

प्रोफार्मा में कर्मचारी का नाम, पद, पद लेवल, अनुभाग में कब से कार्यरत हैं, वर्तमान आवंटित कार्य कब से कर रहे हैं आदि जानकारियों भरी जाएंगी। उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय) ने सभी विभागों, डिपो, कारखानों से 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है।

पीसीपीओ के फरमान के बाद कार्मिक विभाग और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा है। अन्य विभागों में भी यह फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि कार्मिक ही नहीं सभी प्रमुख विभागों में तैनात कर्मचारियों की कुंडली तैयार की जाएगी।

दरअसल, कार्मिक विभाग आजकल चर्चा में है। कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर को सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन के लिए आयोजित साक्षात्कार निरस्त कर दिया था। कार्मिक विभाग ने अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से साक्षात्कार निरस्त करने का हवाला दिया था, लेकिन साक्षात्कार में अनियमितता मिली थी।