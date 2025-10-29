नारायणी नदी पर 854 मीटर लंबे पुल को रेलवे की हरी झंडी, जोड़ेगा गोरखपुर-वाल्मीकिनगर डबल लाइन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पनियहवा-वाल्मीकिनगर के बीच नारायणी नदी (गंडक) पर रेलवे का 854 मीटर लंबा महत्वपूर्ण पुल बनेगा। रेलवे प्रशासन ने पुल के निर्माण की हरी झंडी दे दी है। निर्माण संगठन ने पुल निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। रेलवे का यह पुल गोरखपुर-वाल्मीकिनगर डबल लाइन को जोड़ेगा।

गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रूट का दोहरीकरण आरंभ हो गया है। निर्माण कार्य पांच चरण में पूरा होगा। पहले चरण में कैंट-पिपराइच (16.09 किमी), द्वितीय चरण में पिपराइच-कप्तानगंज (19.72 किमी), तृतीय चरण में कप्तानगंज-सिसवा बाजार (26.16 किमी), चौथे चरण में सिसवा बाजार-पनियहवा (20.87 किमी) तथा पांचवें चरण में पनियहवा-वाल्मीकीनगर (13.10 किमी) का निर्माण कार्य पूरा होगा।

प्रथम चरण में निर्माण शुरू है। गोरखपुर से कप्तानगंज के बीच रेल लाइन बिछाने, पुल और स्टेशन भवन बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। गोरखपुर कैंट-वाल्मीकीनगर खण्ड (95.95 किमी) के दोहरीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने 1120.66 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस रेलमार्ग पर नौ क्रासिंग स्टेशन, तीन हाल्ट स्टेशन, 10 बड़े व 43 छोटे और एक महत्वपूर्ण पुल बनाए जाने हैं।



दरभंगा तक बिछेगी डबल लाइन, सुगम होगी नेपाल की राह

रेल मंत्रालय ने गोरखपुर- नरकटियागंज से आगे और करीब 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। इसमें बिहार के नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा एवं सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर खंड का दोहरीकरण शामिल है। इस रेल लाइन पर 4,553 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 87 लाख रोजगार का सृजन होगा।

डबल लाइन के निर्माण से न सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार का रेल नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि उत्तर राज्यों से भी मांग के अनुसार अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। नेपाल और उत्तर-पूर्व भारत के बीच रेल संपर्क में भी वृद्धि होगी।