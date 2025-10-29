गोरखपुर में बारिश से सुधरी शहर की हवा, दिवाली के अब मिली 'राहत की सांस'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में मंगलवार की सुबह वर्षा होने से बड़ी राहत मिली। वर्षा ने हवा में फैले वायु प्रदूषण के कारणों को धो दिया, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 94 पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे दिन वायु की गुणवत्ता संतोषजनक बनी रही। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है।



शहर में दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। पटाखों के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई, जिसका असर लगातार बना रहा। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण19 अक्टूबर को एक्यूआइ 110, 20 को 127, 21 को 280, 22 को 288, 23 को 114, 24 को 168 और 25 को 167 रहा, जबकि 28 अक्टूबर को वर्षा के बाद यह घटकर 91 पर आ गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षा से हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 कण जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सुधर जाती है। यह प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया है। यदि अगले कुछ दिनों तक हवा का प्रवाह और नमी बनी रही तो एक्यूआइ 70 के नीचे भी जा सकता है।