सोलर लाइट से जगमगा रहे पूर्वोत्तर रेलवे के 166 रेलवे स्टेशन, 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का सोलर पैनल से हुआ उत्पादन 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 166 स्टेशन सोलर लाइन (सौर ऊर्जा) से जगमगा रहे हैं। 8,036 किलो वाट क्षमता (केडब्लूपी) के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिससे वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। 1.41 करोड़ के रेल राजस्व की बचत हुई।

वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 के.डब्ल्यू.पी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 2576 के.डब्ल्यू.पी., इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 केडब्लूपी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 2576 केडब्लूपी और इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 1705 केडब्लूपी तथा मुख्यालय गोरखपुर के सर्विस भवनों पर 1840 केडब्लूपी के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।