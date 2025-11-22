सोलर लाइट से जगमगा रहे पूर्वोत्तर रेलवे के 166 रेलवे स्टेशन, 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का सोलर पैनल से हुआ उत्पादन
पूर्वोत्तर रेलवे ने 166 स्टेशनों को सोलर लाइट से रोशन किया है, जिससे 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 166 स्टेशन सोलर लाइन (सौर ऊर्जा) से जगमगा रहे हैं। 8,036 किलो वाट क्षमता (केडब्लूपी) के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिससे वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक 38.20 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। 1.41 करोड़ के रेल राजस्व की बचत हुई।
वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 के.डब्ल्यू.पी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 2576 के.डब्ल्यू.पी., इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों लखनऊ मंडल के 72 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर कुल 1916 केडब्लूपी., वाराणसी मंडल के 49 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 2576 केडब्लूपी और इज्जतनगर मंडल के 45 स्टेशनों, सर्विस भवनों एवं समपारों पर 1705 केडब्लूपी तथा मुख्यालय गोरखपुर के सर्विस भवनों पर 1840 केडब्लूपी के रूफ टाप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के सुनियोजित प्रयासों से अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। इस रेलवे पर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित कर ऊर्जा खपत में बचत की जा रही है।
रेलवे स्टेशन भवनों, कार्यालय भवनों की छतों, चिकित्सालय, प्रशिक्षण केंद्रों, कोचिंग कॉम्प्लेक्स, कारखाना, अतिथि गृह, विश्रामगृह, प्रेक्षागृह एवं समपारों आदि पर सोलर पैनल लगाए गए हैं।
