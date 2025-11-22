गोरखपुर में ट्रांसफार्मर बेचा जेई-एसडीओ ने, चालकों पर दर्ज हो गई FIR

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट उपकेंद्र से तीन एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर बेचने के मामले में एफआइआर दर्ज कराने में खेल कर दिया गया। इतने बड़े मामले में दो वाहनों के चालकों और अज्ञात व्यक्तियों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में जेई अजय सिंह और एसडीओ रामइकबाल प्रसाद को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन एफआइआर में उनका नाम भी नहीं लिखा गया है।

यहां तक कि ट्रांसफार्मर बेचने की बात छुपाते हुए चोरी की बात लिखी गई है। एंटी थेफ्ट थाना के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम राय ने कहा कि मैं खुद मामले की विवेचना कर रहा हूं। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक जागरण ने आठ अक्टूबर को भटहट उपकेंद्र से ट्रांसफार्मर बेचने का पर्दाफाश किया था। बिजली निगम के चेयरमैन डा. आशीष गोयल के निर्देश पर विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह की समिति ने जांच की। उपकेंद्र परिसर में ही एसडीओ का भी कार्यालय है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जेई व एसडीओ को निलंबित कर दिया गया। मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।