उच्चाधिकारियों को अपशब्द कहने पर उद्यान निरीक्षक निलंबित, वायरल वीडियों की जांच के बाद हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उच्चाधिकारियों को अपशब्द कहने का वीडियो प्रसारित होने पर निदेशालय उद्यान ने उद्यान निरीक्षक विजय प्रकाश शुक्ला को निलंबित कर दिया है। पत्र जारी करते हुए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक भानु प्रकाश राम ने निलंबन अवधि में उन्हें औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, बस्ती से सम्बद्ध किया है। साथ में यह भी कहा है कि विभागीय जांच जारी रहेगी। हालांकि प्रसारित वीडियों की पुष्टि जागरण नहीं करता है।

कुछ दिनों पहले उद्यान निरीक्षक विजय प्रकाश शुक्ला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में वे कई अधिकारियों का नाम लेकर आपत्तिजनक बातें करते सुनाई दे रहे थे। मामला निदेशालय तक पहुंचने पर वीडियो के आधार पर जांच कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसके बाद गुरुवार को निदेशक ने निलंबन आदेश जारी करते हुए बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया।