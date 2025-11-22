उच्चाधिकारियों को अपशब्द कहने पर उद्यान निरीक्षक निलंबित, वायरल वीडियों की जांच के बाद हुई कार्रवाई
गोरखपुर में उद्यान निरीक्षक विजय प्रकाश शुक्ला को उच्चाधिकारियों के खिलाफ अपशब्द कहने के वीडियो के वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। निदेशालय उद्यान ने यह कार्रवाई की है और उन्हें बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया है। विभाग ने अनुशासनहीनता मानते हुए यह कदम उठाया है। वायरल वीडियो की जांच के बाद यह फैसला लिया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उच्चाधिकारियों को अपशब्द कहने का वीडियो प्रसारित होने पर निदेशालय उद्यान ने उद्यान निरीक्षक विजय प्रकाश शुक्ला को निलंबित कर दिया है। पत्र जारी करते हुए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक भानु प्रकाश राम ने निलंबन अवधि में उन्हें औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, बस्ती से सम्बद्ध किया है। साथ में यह भी कहा है कि विभागीय जांच जारी रहेगी। हालांकि प्रसारित वीडियों की पुष्टि जागरण नहीं करता है।
कुछ दिनों पहले उद्यान निरीक्षक विजय प्रकाश शुक्ला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में वे कई अधिकारियों का नाम लेकर आपत्तिजनक बातें करते सुनाई दे रहे थे। मामला निदेशालय तक पहुंचने पर वीडियो के आधार पर जांच कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसके बाद गुरुवार को निदेशक ने निलंबन आदेश जारी करते हुए बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया।
इसके पहले भी विजय प्रकाश शुक्ला को वाराणसी स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी के माध्यम से रुकवा लिया और था। दोबारा से गोरखपुर में उद्यान निरीक्षक के पद पर काम कर रहे थे।
प्रसारित वीडियो के बाद विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जिला उद्यान अधिकारी पारस नाथ ने बताया कि निदेशक द्वारा निलंबन किए जाने का पत्र आया है। बाहर होने की वजह से अभी तक वह देख नहीं पाए है।
