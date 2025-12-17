गोरखपुर में 13 जनवरी को संकल्प दिवस पर ताकत दिखाएगी निषाद पार्टी, रैली में संवैधानिक अधिकार, पहचान और सम्मान की उठेगी आवाज

अरुण मुन्ना, गोरखपुर। निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस इस बार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न होकर महासंकल्प रैली के रूप में मनाने की तैयारी है। 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में प्रस्तावित इस ऐतिहासिक आयोजन में मछुआ समाज का विशाल महासंगम देखने को मिलेगा। पार्टी नेतृत्व का आह्वान है कि समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लखनऊ पहुंचें और अपने हक, पहचान तथा भविष्य के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें। यह अपने हक, पहचान और भविष्य के लिए खड़े होने का दिवस है।

कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय कुमार निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। इसी दिन उन्होंने पारिवारिक जीवन से निकलकर जनसेवा और राजनीति के माध्यम से समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि 2016 में निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया गया था।