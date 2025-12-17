गोरखपुर में 13 जनवरी को संकल्प दिवस पर ताकत दिखाएगी निषाद पार्टी, रैली में संवैधानिक अधिकार, पहचान और सम्मान की उठेगी आवाज
निषाद पार्टी 13 जनवरी को गोरखपुर में संकल्प दिवस पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस रैली में संवैधानिक अधिकार, पहचान और सम्मान के मुद्दों को उठाया जाए ...और पढ़ें
अरुण मुन्ना, गोरखपुर। निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस इस बार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न होकर महासंकल्प रैली के रूप में मनाने की तैयारी है। 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में प्रस्तावित इस ऐतिहासिक आयोजन में मछुआ समाज का विशाल महासंगम देखने को मिलेगा। पार्टी नेतृत्व का आह्वान है कि समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लखनऊ पहुंचें और अपने हक, पहचान तथा भविष्य के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें। यह अपने हक, पहचान और भविष्य के लिए खड़े होने का दिवस है।
कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय कुमार निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। इसी दिन उन्होंने पारिवारिक जीवन से निकलकर जनसेवा और राजनीति के माध्यम से समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि 2016 में निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया गया था।
उनका कहना है कि पार्टी के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मछुआ समाज के लिए 24 कल्याणकारी योजनाएं लागू कराई गईं, जिनका लाभ आज समाज को मिल रहा है। ताल, पोखरों, घाटों के आवंटन, राजस्व संहिता के तहत अधिकार और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, तब तक उसका खोया हुआ मान-सम्मान वापस नहीं मिलेगा।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: आटा चक्की में छिपाकर रखा ट्रांसफार्मर जब्त, बेचने की थी तैयारी
संकल्प दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां तेज हैं। प्रत्येक जनपद में बैठकों का दौर चल रहा है और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजन स्थल का चयन शीघ्र किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि यह महासंकल्प रैली न केवल शक्ति प्रदर्शन होगी, बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाज की एकता और संकल्प का संदेश भी देगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।