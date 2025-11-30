UP में निषाद पार्टी की फंड में सेंधमारी, जालसाजों के खाते में पहुंची रकम

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। निषाद पार्टी के फंड से जुड़े साइबर फ्राड का मामला सामने आया है।कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद के पुत्र डा. अमित कुमार निषाद ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि जालसाज ने उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर गूगल पे पर फर्जी खाता बना लिया और उसमें अपना बैंक खाता जोड़ लिया। इस कारण पार्टी समर्थकों द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता गलत खाते में जा रही थी।शाहपुर पुलिस जालसाजी व आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जंगल सालिकराम (पादरी बाजार) में रहने वाले डा. अमित ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि वे लंबे समय से एयरटेल का मोबाइल नंबर उपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रयोग पार्टी संगठन व समर्थक फंड भेजने के लिए करते हैं। लेकिन एक धोखेबाज ने इसी नंबर से गूगल पे खाता बनाकर ‘समरीन पुत्र मोहराम अली’ नाम से बैंक खाता लिंक कर लिया।