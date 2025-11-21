Gen-Z हिंसा में नेपाल की जेल से भागे 6516 कैदियों की सीमा पर तलाश, खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर

सतीश पांडेय, जागरण, गोरखपुर। नेपाल में आठ व नौ सितंबर को हुए जेन-जी उग्र आंदोलन ने पड़ोसी देशों की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हंगामे और आगजनी के बीच नेपाल की विभिन्न जेलों से 16316 कैदी फरार हो गए थे। इनमें से 9800 को नेपाल पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया, लेकिन 6516 खतरनाक कैदी अब भी फरार हैं, इसमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और रोहिंग्या पृष्ठभूमि के कई अपराधी शामिल हैं, जिनके तार मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी, हथियार नेटवर्क और ड्रग रैकेट जैसे संगठित अपराधों से जुड़े हैं।

अभिसूचना इकाई की नेपाल शाखा ने पुलिस मुख्यालय को भेजी विस्तृत रिपोर्ट में कहा है कि यह फरारी महज जेल सुरक्षा की चूक नहीं, बल्कि नेपाल में फैली अस्थिरता का बड़ा संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक भागे हुए कैदियों में कई अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि वाले अपराधी भी शामिल हैं, जिन पर विशेष निगरानी की जरूरत है।जेल से भागे कैदियों में चीन के 34, बांग्लादेश के 16, पाकिस्तान के चार अपराधी और तीन रोहिंग्या मुसलमान शामिल हैं।

इन सभी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं,जिनमें मानव तस्करी, साइबर अपराध, फर्जी दस्तावेज़ रैकेट, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराध शामिल हैं।सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इनमें से कई अपराधी नेपाल-भारत सीमा की खुली प्रकृति का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुस सकते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बलरामपुर सीमा से सटे दांग जिले से 78 कैदी और कपिलवस्तु जेल से 141 कैदी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। यह दोनों जिले भारतीय सीमा से मात्र कुछ किलोमीटर दूर हैं, इसलिए इन कैदियों के भारत में घुसपैठ की आशंका सबसे अधिक जताई गई है।