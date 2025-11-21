Gorakhpur Fire: गीडा के ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू करने में जुटीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में एक ब्रान ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री में भारी नुकसान होने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, सहजनवां। गीडा के सेक्टर 13 स्थित ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री रूंगटा एजेंसी में भीषण आग लगी है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
गीडा के सेक्टर 13 में राजेश रूंगटा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज के नाम से ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं। शुक्रवार को भोर में करीब तीन बजे के आसपास अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने चलते पहले धुआं निकलने लगा तो कर्मचारियों ने शोर मचाते हुए बुझाने का प्रयास किया।
इसी बीच आग की लपटें तेज हो गई तो कर्मी फैक्ट्री से बाहर भाग गए। सूचना के बाद दमकल की लगभग एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच कर आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल फैक्ट्री के अंदर दमकल की आठ गाड़ियां आग को काबू करने के लिए जूझ रही हैं लेकिन समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था।
आग के कारण अधिक नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौके पर गीडा पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद है।
