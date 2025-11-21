Gorakhpur Fire: गीडा के ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू करने में जुटीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

जागरण संवाददाता, सहजनवां। गीडा के सेक्टर 13 स्थित ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री रूंगटा एजेंसी में भीषण आग लगी है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।

गीडा के सेक्टर 13 में राजेश रूंगटा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज के नाम से ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं। शुक्रवार को भोर में करीब तीन बजे के आसपास अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने चलते पहले धुआं निकलने लगा तो कर्मचारियों ने शोर मचाते हुए बुझाने का प्रयास किया।