गोरखपुर में दो प्रतिष्ठानों से लिए गए पनीर के नमूने, तीन को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मिलावटखोरी और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को सघन छापेमारी अभियान चलाया। सभी तहसीलों में एकसाथ दुग्ध उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और स्वच्छता की जांच की गई। खजनी तहसील में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने एकत्र किए। भटियारी, खजनी में रामानंद यादव व बढ़यापार में श्रवण यादव के प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना लिया गया। नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। रिपोर्ट असुरक्षित आई तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें