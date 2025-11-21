गोरखपुर में दो प्रतिष्ठानों से लिए गए पनीर के नमूने, तीन को नोटिस जारी
गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया। खजनी तहसील में दो पनीर प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। शहर के कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते तीन को नोटिस जारी किए गए। जांच रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मिलावटखोरी और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को सघन छापेमारी अभियान चलाया। सभी तहसीलों में एकसाथ दुग्ध उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और स्वच्छता की जांच की गई।
खजनी तहसील में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने एकत्र किए। भटियारी, खजनी में रामानंद यादव व बढ़यापार में श्रवण यादव के प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना लिया गया। नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। रिपोर्ट असुरक्षित आई तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिले भर में कई प्रतिष्ठानों की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। कमियां पाए जाने पर तीन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। अपना गुप्ता चिकन स्टोर में सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली। परिसर में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया।
ओरियन माल स्थित बर्गर किंग में भी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिली। जगदीशपुर बाजार की शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन में कमी देखी गई। तीनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिले के अन्य इलाकों में भी पनीर, खोवा, मिठाई, घी और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की गई। नमूने संदेह के आधार पर लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट असुरक्षित आने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
