गोरखपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे बाहर के 58 ऑटो रिक्शा सीज, अनिवार्य कर दिया गया है QR कोड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन (आरटीओ) और यातायात पुलिस (ट्रैफिक) की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अभियान चलाकर शहर में अवैध रूप से चल रहे बाहर के 58 आटो रिक्शा को सीज कर दिया। 47 आटो रिक्शा पुलिस लाइन तथा 11 आटो रिक्शा कैंट थाना अंतर्गत यार्ड में निरुद्ध किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई महानगर के यातायात चौराहा और सिटी मॉल के आसपास की गई। यह संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश पर महानगर में चल रहे 3141 सभी आटो रिक्शा पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर के आटो रिक्शा को शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

संयुक्त जांच अभियान संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा और एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय के नेतृत्व में चलाया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद तथा यातायात निरीक्षक मनोज राय एवं अन्य लगभग 25 ट्रैफिक सिपाहियों की टीम ने बाहर के आटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनपद गोरखपुर में शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें अधिकतर ऐसे ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि शहरी परमिट से आच्छादित नहीं है और शहरी क्षेत्र में ही संचालित हो रहे हैं।