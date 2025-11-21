टाइम्स रैंकिंग में चमका MMUT, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहली बार बनाई जगह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टाइम्स हायर एजुकेशन दी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग-2026 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम चमका है। उसे प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालय मेंं दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली को मिला है।

उधर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहली बार इस रैंकिंग में जगह बनाई है। विश्वविद्यालय ने इस वैश्विक रैंकिंग में पहली बार भाग लेते हुए भारत के अग्रणी, शोध-प्रधान और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा की है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस रैंकिंग में प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों में से मात्र मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय ने न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सातवां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व स्तर पर इस विश्वविद्यालय को 501-600 रैंक बैंड में स्थान मिला है। प्रोसेस मानक बिंदु में 58.3 अंक प्राप्त कर एमएमयूटी ने प्रदेश के सभी संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है।