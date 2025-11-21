Gorakhpur Mahotsav 2025: भजनों पर सजेंगे मैथिली के सुर, पवन सिंह की तान पर झूमेगा गोरखपुर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारियां चरम पर हैं और कलाकारों के नामों को लेकर मंथन भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में बाॅलीवुड, भोजपुरी और भजन संध्या के लिए अलग-अलग रंगों से सजा सांस्कृतिक समागम देखने को मिलेगा। आयोजक समिति ने अधिकांश कलाकारों पर सहमति बना ली है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

महोत्सव में सजने वाले दो बालीवुड नाइट में एक नाइट के लिए दो बालीवुड गायकों मीका सिंह और बादशाह में एक चयन किया जाएगा। दोनों ही कलाकार युवा दर्शकों में बेहद लोकप्रिय हैं, ऐसे में किसे आमंत्रित किया जाए, यह जल्द तय कर लिया जाएगा। महोत्सव समिति का मानना है कि इन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी कार्यक्रम नई ऊंचाई देगी।

दूसरे बाॅलीवुड नाइट के लिए मधुर आवाज़ से बाॅलीवुड संगीत जगत में खास पहचान बना चुकीं पलक मुच्छाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भक्ति और सुरों के संगम से सजी भजन संध्या के लिए इस बार एक विशेष आकर्षण देखने को मिल सकता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में रिकार्ड मतों से विजयी हुईं लोकगायिका मैथिली ठाकुर को आमंत्रित करने की तैयारी है।