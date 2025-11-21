Gorakhpur Mahotsav 2025: भजनों पर सजेंगे मैथिली के सुर, पवन सिंह की तान पर झूमेगा गोरखपुर
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारियां चरम पर हैं और कलाकारों के नामों को लेकर मंथन भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में बाॅलीवुड, भोजपुरी और भजन संध्या के लिए अलग-अलग रंगों से सजा सांस्कृतिक समागम देखने को मिलेगा। आयोजक समिति ने अधिकांश कलाकारों पर सहमति बना ली है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
महोत्सव में सजने वाले दो बालीवुड नाइट में एक नाइट के लिए दो बालीवुड गायकों मीका सिंह और बादशाह में एक चयन किया जाएगा। दोनों ही कलाकार युवा दर्शकों में बेहद लोकप्रिय हैं, ऐसे में किसे आमंत्रित किया जाए, यह जल्द तय कर लिया जाएगा। महोत्सव समिति का मानना है कि इन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी कार्यक्रम नई ऊंचाई देगी।
दूसरे बाॅलीवुड नाइट के लिए मधुर आवाज़ से बाॅलीवुड संगीत जगत में खास पहचान बना चुकीं पलक मुच्छाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भक्ति और सुरों के संगम से सजी भजन संध्या के लिए इस बार एक विशेष आकर्षण देखने को मिल सकता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में रिकार्ड मतों से विजयी हुईं लोकगायिका मैथिली ठाकुर को आमंत्रित करने की तैयारी है।
मैथिली अपनी सुरीली आवाज़ और भारतीय लोकसंगीत की धरोहर को घर-घर तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। उनके आगमन से भजन संख्या की गरिमा और बढ़ेगी। वहीं, भोजपुरी नाइट के लिए पवन सिंह के नाम पर मुहर लगती दिख रही है। पवन सिंह की लोकप्रियता और ऊर्जावान मंच प्रदर्शन को देखते हुए समिति ने उन्हें प्राथमिकता दी है। मैथिली व पवन को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी सांसद रवि किशन ने ली है।
बॉलीवुड नाइट के नाम रहेगी 11 व 13 जनवरी, 12 को भोजपुरी नाइट
गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच रामगढ़ ताल के किनारे चंपादेवी पार्क में धूमधाम से आयोजित होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 11 और 13 जनवरी को बाॅलीवुड नाइट का आयोजन होगा। 12 जनवरी को भोजपुरी नाइट महोत्सव का मुख्य मंच सजेगा। वहीं महोत्सव का समापन 13 जनवरी को भजन संध्या के साथ होगा।
समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी
शीर्ष अतिथियों की मौजूदगी आयोजन को खास बनाएगी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और भजन संध्या में भजनों का आनंद भी लेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के संस्कृति व पर्यटन मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही सांसद रवि किशन उद्घाटन और समापन दोनों अवसरों पर मौजूद रहेंगे।
राकेश ने जिम्मेदारी से मुक्त रखने का किया अनुरोध
लोकगायक राकेश श्रीवास्तव ने गोरखपुर महोत्सव के सांस्कृतिक समिति से खुद को मुक्त करने के लिए मंडलायुक्त महोदय को पत्र लिख कर अनुरोध किया है । राकेश ने अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आयोजन समिति में समय न देने की बात कही है । राकेश 2018 से बीते वर्ष तक लगातार सांस्कृतिक समिति का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। आयोजन को भव्य बनाने मेंं भूमिका निभाते रहे हैं।
