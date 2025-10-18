Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोरखपुर में नया सवेरा के दोनों फेज कनेक्ट होने में अभी और इंतजार, GDA ने गिनाई कमियां

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    गोरखपुर के रामगढ़ताल किनारे बने नया सवेरा के दोनों फेज को जोड़ने में अभी और समय लगेगा। जीडीए और जल निगम के निरीक्षण में कुछ कमियां मिलने के कारण हैंडओवर की प्रक्रिया अटकी हुई है। जीडीए ने जल निगम से कमियों को जल्द ठीक करने का आग्रह किया है। लोकार्पण के दो महीने बाद भी दोनों फेज नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नया सवेरा फेज एक से फेज दो नहीं हो सका है कनेक्ट, हैंडओवर होने के बाद ही हटेगा बीच का बैरियर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल किनारे विकसित नया सेवरा के दोनों फेज कनेक्ट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) और जल निगम के दोबारा हुए संयुक्त निरीक्षण अभी भी कुछ कमियां बरकरार पाए जाने पर हैंडओवर की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पा रही है। जीडीए ने जल निगम को निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए संबंधित कमियों को जल्द दुरुस्त करने की अपील की है ताकि हैंडओवर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परियोजना हैंडओवर नहीं हो पाने की वजह से अभी फेज एक से फेज दो के बीच बनी अस्थायी दीवार से एक तरफ के लोग दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं।
    जल निगम के अनुरोध पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने चार सितंबर और फिर उसके बाद आठ अक्टूबर को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया था। इस दौरान कई स्थानों पर एलटी केबल क्षतिग्रस्त पाए गए।

    प्राधिकरण ने इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से भूमिगत या पाइप में डालना जरूरी बताया है। यही नहीं सुरक्षा के मद्देनजर आर्नामेंटल पोलों की अर्थिंग भी अभी नहीं हो सकी। सीसीटीवी कैमरा लगाना भी प्राधिकरण ने जरूरी बताया है। निरीक्षण के दौरान आरसीसी निर्मित पाथवे भी कई जगह क्रैक पाए गए हैं।

    ताल की ओर निर्मित सीढ़ियों के स्टोन वर्क और गजिबों के नीचे किए गए स्टोन वर्क में भी दारारें मिली हैं। इसी तरह कुछ और भी कमियां जीडीए ने चिन्हित की है। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने हैंडओवर के पहले इन कमियों को दुरुस्त कराने के साथ ही परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के मानकों का तकनीकी निरीक्षण एवं परीक्षण आइआइटी से कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

    इन सभी कमियों को दुरुस्त कराने के साथ ही जीडीए ने परियोजना में लगी सामग्रियों के वारंटी से जुड़े कागजात भी मांगे हैं। जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार का दावा है कि निगम और जीडीए के संयुक्त निरीक्षण में जो भी कमियां मिली थी, उन्हें दुरुस्त करा लिया गया है। विभाग अब प्राधिकरण की ओर से हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहा है।

    यह भी पढ़ें- मैलानी-नानपारा 170 किमी छोटी रेल लाइन 'हेरिटेज' घोषित, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

    23 जुलाई को हुआ था लोकार्पण

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई को रामगढ़ताल सुंदरीकरण परियोजना के अंतर्गत नया सवेरा पार्ट-2 का लोकार्पण किया था। लेकिन, इसके दो माह बाद भी नया सवेरा फेज एक को फेज दो से नहीं जोड़ा जा सका। जबकि, इस सुंदरीकरण परियोजना का मकसद ही नौकायन से शुरू होने वाले नया सवेरा फेज एक का देवरिया बाईपास स्थित चिड़ियाघर तक विस्तार है।

    ऐसा इसलिए ताकि नौकायन से होते हुए लोग चिड़ियाघर तक न केवल ताल की खूबसूरती को बल्कि वन्य जीव का संसार भी करीब से देख सकें। इसी तरह चिड़ियाघर जाने वाले लोगों को नौकायन तक की भी खूबसूरती देखने का सहजता से मौका मिल सके।


    दोनों विभागों के संयुक्त निरीक्षण में कुछ कमियां चिन्हित की गईं थी, जल निगम जैसे ही इसे दूर कर देगा तत्काल हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

    -

    - आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए