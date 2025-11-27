National Wrestling Championship: पांच दिन तक देश भर के 45 टीमों के युवा पहलवान आजमाएंगे दांव, 30 नवंबर से चार दिसंबर तक होगी प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर की मेजबानी में 69 वीं माध्यमिक विद्यालयीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर है। स्कूल गेम फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से वीर बहादुर सिंह कालेज के कुश्ती हाल में 30 नवंबर से चार दिसंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 45 टीमों के युवा पहलवान दांव आजमाएंगे। खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को शहर के अलग-अलग होटलों में रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया ने इस वर्ष सात राष्ट्रीय विद्यालयीय प्रतियोगिताओं के सकुशल आयोजन के लिए यूपी को चुना है। इसके अंतर्गत कुश्ती की दो प्रतियोगिताएं पूर्वांचल में होंगी। ग्रीको रोमन कुश्ती गोरखपुर में होने जा रही है। जबकि फ्री स्टाइल कुश्ती बलिया में होगी। गत वर्ष गोरखपुर ने अंडर-14 राष्ट्रीय फ्री स्टाइल विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

गोरखपुर में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (ग्रीको रोमन) के संयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिली है। प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा सतीश सिंह ने बताया कि इसमें अंडर-17 और अंडर-19 के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 45 टीमों से 1100 से अधिक प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है।