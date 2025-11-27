Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    National Wrestling Championship: पांच दिन तक देश भर के 45 टीमों के युवा पहलवान आजमाएंगे दांव, 30 नवंबर से चार दिसंबर तक होगी प्रतियोगिता

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में देश भर की 45 टीमें भाग लेंगी, जिसमें युवा पहलवान अपनी कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यह चैम्पियनशिप पहलवानों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर की मेजबानी में 69 वीं माध्यमिक विद्यालयीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर है। स्कूल गेम फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से वीर बहादुर सिंह कालेज के कुश्ती हाल में 30 नवंबर से चार दिसंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 45 टीमों के युवा पहलवान दांव आजमाएंगे। खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को शहर के अलग-अलग होटलों में रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया ने इस वर्ष सात राष्ट्रीय विद्यालयीय प्रतियोगिताओं के सकुशल आयोजन के लिए यूपी को चुना है। इसके अंतर्गत कुश्ती की दो प्रतियोगिताएं पूर्वांचल में होंगी। ग्रीको रोमन कुश्ती गोरखपुर में होने जा रही है। जबकि फ्री स्टाइल कुश्ती बलिया में होगी। गत वर्ष गोरखपुर ने अंडर-14 राष्ट्रीय फ्री स्टाइल विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

    गोरखपुर में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (ग्रीको रोमन) के संयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिली है। प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा सतीश सिंह ने बताया कि इसमें अंडर-17 और अंडर-19 के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 45 टीमों से 1100 से अधिक प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- गोरखनाथ खिचड़ी मेले में बनेगा अस्थायी चिकित्सालय, एंबुलेंस भी होंगी तैनात

    इसमें करीब 800 की संख्या युवा पहलवानों की होगी। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों के रहने, भोजन और परिवहन की उत्कृष्ट व्यवस्था की जा रही है। अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी नामित कर जिम्मेदारी दी गई है।आयोजन को सुचारू से संपन्न कराने के लिए मंडल के देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज व गोरखपुर जनपद से प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की 17 से अधिक समितियां बनाई गई हैं, जिसमें सभी लोग अपने-अपने दायित्व का निर्वहन कर रहें।

    जेडी ने बताया कि इस बार साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या संगीत का भी आयोजन किया गया है, जिसमें नृत्य, कवि सम्मेलन और गायन की प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा सायं को छह से नौ तक की जाएगी। डीआइओएस डा.अमरकांत सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आतिथ्य में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी हर स्तर से बेहतर सुविधा दी जाएगी।