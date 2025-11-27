Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखनाथ खिचड़ी मेले में बनेगा अस्थायी चिकित्सालय, एंबुलेंस भी होंगी तैनात

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। मेले में श्रद्धालुओं के लिए एंबुलेंस, मेडिकल स्टाफ और अस्थायी चिकित्सालय की व्यवस्था की जा रही है। मंडलायुक्त ने अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, शौचालयों, पार्किंग स्थलों और साइनेज की व्यवस्था भी की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सभी विभागों को 15 दिसंबर तक सारी तैयारी पूरा करने के दिए निर्देश। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में जगह जगह पर एंबुलेंस, पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ की तैनाती करने के साथ ही अस्थायी चिकित्सालय बनाया जाएगा। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल और आसपास के प्राइवेट अस्पतालों मे बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को मेले के संबंध में दिए गए निर्देशों को हर हाल में 15 दिसंबर तक पूरा करने को कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को मंडलायुक्त ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले आगामी खिचड़ी मेले की तैयारियों के संंबंध में आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया, ताकि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कालेज और आस-पास के निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    इस दौरान सुरक्षा और सुविधा के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई। यातायात पुलिस को भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिह्नित करने को कहा गया है। यह भी व्यवस्था की गई कि सुरक्षा के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- दवा में खेल से दूना हो रहा कैंसर रोगियों का दर्द, अस्पताल में उपलब्ध दवाएं नहीं लिख रहे डॉक्टर

    नगर निगम को पर्याप्त संख्या में अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि विद्युत विभाग को स्टालों की वायरिंग की जांच करने को कहा गया है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जूता-चप्पल स्टैंड बनाने और पर्याप्त साइनेज लगाने के भी निर्देश दिए गए।

    बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, डीआइजी एस चेन्नपा, एसएसपी राजकरन नय्यर सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि मेले का सफल आयोजन सुनिश्चित हो सके।