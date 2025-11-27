गोरखनाथ खिचड़ी मेले में बनेगा अस्थायी चिकित्सालय, एंबुलेंस भी होंगी तैनात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में जगह जगह पर एंबुलेंस, पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ की तैनाती करने के साथ ही अस्थायी चिकित्सालय बनाया जाएगा। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल और आसपास के प्राइवेट अस्पतालों मे बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को मेले के संबंध में दिए गए निर्देशों को हर हाल में 15 दिसंबर तक पूरा करने को कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को मंडलायुक्त ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले आगामी खिचड़ी मेले की तैयारियों के संंबंध में आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया, ताकि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कालेज और आस-पास के निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान सुरक्षा और सुविधा के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई। यातायात पुलिस को भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिह्नित करने को कहा गया है। यह भी व्यवस्था की गई कि सुरक्षा के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।