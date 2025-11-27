दवा में खेल से दूना हो रहा कैंसर रोगियों का दर्द, अस्पताल में उपलब्ध दवाएं नहीं लिख रहे डॉक्टर

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। कैंसर पीड़ित सफीकुर रहमान को जो दवाएं मेडिकल कालेज से मुफ्त मिलनी चाहिए थी, वह 11,910 रुपये खर्च कर खरीदनी पड़ी। कमीशनखोरों ने उन्हें झांसा दिया था कि यह रकम मुख्यमंत्री राहत कोष से वापस मिल जाएगी। कैंसर रोग विभाग के चिकित्सक की सलाह पर बाहर से खरीदी गई कुल 29,471 रुपये की दवा प्रतिपूर्ति फाइल शासन में पहुंची तो 11,910 रुपये यह लिखते हुए काट दिया गया कि ये दवाएं अस्पताल के ड्रग स्टोर में उपलब्ध हैं, इसलिए इसका भुगतान नहीं होगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष से 91 हजार रुपये स्वीकृत होने के बावजूद दवा के लिए रुपये का इंतजाम करने को मजबूर सफीकुर हैरान हैं कि जब दवाएं अस्पताल में उपलब्ध थीं तो उन्हें बाहर क्यों भेजा गया? कमीशन के खेल में कैंसर रोगियों से हो रही लूट का यह अकेला मामला नहीं है। इसी तरह ममता साहनी को उपचार के लिए 51 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत हुई है।