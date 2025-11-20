Language
    रोगी से 11 हजार रुपये वसूलने का वीडियो प्रसारित, इंप्लांट और खून दिलाने के नाम पर स्वजन से वसूली 

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक दलाल ने मरीज के परिवार से इंप्लांट और खून के लिए 11 हजार रुपये वसूले। वार्ड में ही पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, गारेखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के हड्डी रोग विभाग में दलाल ने एक रोगी के तीमारदार से इंप्लांट और खून की व्यवस्था कराने के नाम पर 11 हजार रुपये की वसूली की। उसने वार्ड के भीतर ही खुलेआम रुपये लिया, गिना और जेब में रख लिया।

    यह दृश्य रोगी के स्वजन ने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो प्राचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    हड्डी रोग वार्ड में भर्ती एक रोगी की हड्डी में राड (इंप्लांट) लगाई जानी थी। डाक्टरों ने उसे दो यूनिट खून चढ़ाने की सलाह दी थी। इसी दौरान कर्मचारी जैसा दिखने वाला एक युवक स्वजन से मिला और अपने आप को मददगार बताते हुए इंप्लांट व खून उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उसने इसके बदले 11 हजार रुपये की मांग की और वार्ड के अंदर ही रुपये गिनकर जेब में रख लिया। वीडियो में यह दृश्य साफ नजर आ रहा है।

    प्राचार्य डा. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच के लिए दो वरिष्ठ चिकित्सकों की समिति गठित कर दी गई है। इसमें यदि किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।