गोरखपुर में युवती की मौत से मची सनसनी, नवंबर में होनी थी शादी; मातम में बदली खुशियां

संवाद सूत्र, बेलीपार। भस्मा गांव में 27 वर्षीय कविता वर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छह अक्टूबर वह मामा के घर से गांव स्थित घर की सफाई करने के लिए गई थी। देर रात तक वापस नहीं आने पर सात अक्टूबर को मामा गुड्डुन वर्मा ने बेलीपार पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद पुलिस जब घर पहुंची तो कविता का शव पड़ा मिला। मौके से सल्फास की गोलियां, बिस्किट और एक ग्लास भी बरामद हुए हैं। फारेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिया। कविता की शादी नवंबर में होनी थी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।



कविता पिछले पांच महीने से राजघाट थाना क्षेत्र के रायगंज स्थित मामा के घर रह रही थी। तीन बहनों में वह दूसरे नंबर की थी। बड़ी बहन गुजरात में रहती है, छोटी बहन गुड़गांव में पिता के साथ रहती है। मां के निधन बाद कविता मामा के यहां रहने लगी।

मामा गुड्डुन वर्मा ने पुलिस को बताया कि कविता की शादी पीपीगंज में तय थी और नवंबर में होने वाली थी। शादी की तैयारियां पूरी थीं, जिसमें बड़ी बहन बबिता और छोटी बहन नमिता भी आने वाली थीं। छह अक्टूबर को कविता गांव में बंद पड़े घर की सफाई करने की बात कहकर निकली। लेकिन, देर रात तक वापस नहीं लौटी। आशंका होने पर पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि घर आते देखा गया, लेकिन वह बाहर नहीं निकली है।