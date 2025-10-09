गोरखपुर फर्टिलाइजर में मावा फैक्ट्री, मछली वाले डिब्बे में पकड़ा गया मशरूम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार सुबह दो बड़ी कार्रवाई की। सुबह रेलवे स्टेशन के पास थर्माकोल के डिब्बे में मशरूम लेकर जा रहे वाहन को रोका। जांच में पता चला कि थर्माकोल के डिब्बे में पहले मछली मंगाई गई थी, बाद में काठगोदाम एक्सप्रेस से मशरूम मंगाया गया है।

विभाग ने व्यापारी को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। फर्टिलाइजर पहुंची टीम ने मावा फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पाउडर वाले दूध और रिफाइंड तेल से मावा तैयार किया जा रहा था। इसके साथ ही पनीर का नमूना असुरक्षित मिलने पर व्यापारी को नोटिस जारी किया गया है।

सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि काठगोदाम एक्सप्रेस से थर्माकोल के डिब्बे में खाद्य सामग्री मांगने की सूचना मिली थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक वाहन पर कई डिब्बे रखे मिले। जांच की गई तो इसमें मशरूम रखा मिला।

डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि फर्टिलाइजर कॉलोनी में मावा फैक्ट्री चलने की सूचना पर गुरुवार सुबह छापा मारा गया। यहां भारी मात्रा में दूध का पाउडर मिला है। इस पाउडर में रिफाइंड मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। इस मावा को पूर्वांचल के कई जिलों में भेजा जाता है। अभी जांच जारी है।