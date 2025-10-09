Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर फर्टिलाइजर में मावा फैक्ट्री, मछली वाले डिब्बे में पकड़ा गया मशरूम

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेलवे स्टेशन के पास थर्माकोल के डिब्बों में मशरूम ले जा रहे एक वाहन को पकड़ा। जांच में पता चला कि डिब्बों में पहले मछली आई थी। रामनगर से भेजा गया मशरूम काठगोदाम एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचा था। विभाग ने व्यापारी को नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त, सिंह मशरूम के पनीर का नमूना असुरक्षित पाए जाने पर व्यापारी को नोटिस दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    थर्माकोल के डिब्बे में पहले मछली मंगाई गई थी, बाद में उसी में मशरूम मंगाया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार सुबह दो बड़ी कार्रवाई की। सुबह रेलवे स्टेशन के पास थर्माकोल के डिब्बे में मशरूम लेकर जा रहे वाहन को रोका। जांच में पता चला कि थर्माकोल के डिब्बे में पहले मछली मंगाई गई थी, बाद में काठगोदाम एक्सप्रेस से मशरूम मंगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग ने व्यापारी को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। फर्टिलाइजर पहुंची टीम ने मावा फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पाउडर वाले दूध और रिफाइंड तेल से मावा तैयार किया जा रहा था। इसके साथ ही पनीर का नमूना असुरक्षित मिलने पर व्यापारी को नोटिस जारी किया गया है।

    सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि काठगोदाम एक्सप्रेस से थर्माकोल के डिब्बे में खाद्य सामग्री मांगने की सूचना मिली थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक वाहन पर कई डिब्बे रखे मिले। जांच की गई तो इसमें मशरूम रखा मिला।

    डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि फर्टिलाइजर कॉलोनी में मावा फैक्ट्री चलने की सूचना पर गुरुवार सुबह छापा मारा गया। यहां भारी मात्रा में दूध का पाउडर मिला है। इस पाउडर में रिफाइंड मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। इस मावा को पूर्वांचल के कई जिलों में भेजा जाता है। अभी जांच जारी है।

    रामनगर से भेजा गया है
    मशरूम के डिब्बे पर चस्पा रसीद पर काठगोदाम से गोरखपुर भेजे जाने का जिक्र है। रामनगर हनुमान मंदिर के पास सिद्धांत की ओर से सब्जी मंडी के संतोष को मशरूम का डिब्बा भेजा गया है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में बच्चों के कफ सिरप की जांच, 10 नमूने लिए गए

    सिंह मशरूम से लिया पनीर का नमूना फेल

    27 मई 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खोवा मंडी गली स्थित सिंह मशरूम से पनीर का नमूना लिया था। सिंह मशरूम दीवान दयाराम निवासी मनजीत सिंह का है। अब नमूने की रिपोर्ट में पनीर को अधोमानक और मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारी को नोटिस जारी किया गया है।