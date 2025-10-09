गोरखपुर में बच्चों के कफ सिरप की जांच, 10 नमूने लिए गए

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप के इस्तेमाल के बाद बच्चों की मृत्यु के मामले में अब गोरखपुर में भी जांच शुरू हो गई है। बुधवार को सहायक औषधि आयुक्त पूरनचंद के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक (डीआइ) अरविंद कुमार ने गीडा और बीआरडी मेडिकल कालेज के सामने के दो मेडिकल स्टोर से 10 विभिन्न ब्रांडों के कफ सीरप के नमूने लिए।

सभी कफ सीरप बच्चों के इस्तेमाल के लिए थे। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। डीआइ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

गीडा में बर्नेट कंपनी दवा का निर्माण करती है। औषधि प्रशासन की टीम ने यहां से कफ सीरप के छह नमूने लिए। बीआरडी मेडिकल कालेज के सामने न्यू सुभाष मेडिकल स्टोर से दो और इरफान मेडिकल एंड सर्जिकल से कफ सीरप के दो नमूने लिए।