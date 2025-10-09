Language
    गोरखपुर में बच्चों के कफ सिरप की जांच, 10 नमूने लिए गए

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:35 AM (IST)

    मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद गोरखपुर में औषधि प्रशासन विभाग ने सतर्कता बरती है। सहायक औषधि आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने गीडा और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित मेडिकल स्टोरों से बच्चों के कफ सिरप के 10 नमूने लिए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप के इस्तेमाल के बाद बच्चों की मृत्यु के मामले में अब गोरखपुर में भी जांच शुरू हो गई है। बुधवार को सहायक औषधि आयुक्त पूरनचंद के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक (डीआइ) अरविंद कुमार ने गीडा और बीआरडी मेडिकल कालेज के सामने के दो मेडिकल स्टोर से 10 विभिन्न ब्रांडों के कफ सीरप के नमूने लिए।

    सभी कफ सीरप बच्चों के इस्तेमाल के लिए थे। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। डीआइ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

    गीडा में बर्नेट कंपनी दवा का निर्माण करती है। औषधि प्रशासन की टीम ने यहां से कफ सीरप के छह नमूने लिए। बीआरडी मेडिकल कालेज के सामने न्यू सुभाष मेडिकल स्टोर से दो और इरफान मेडिकल एंड सर्जिकल से कफ सीरप के दो नमूने लिए।

