UP Crime: मां ने कहा शराब छोड़ दो, बेटे ने चाकू से अपनी गर्दन पर किया प्रहार
उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना घटी। एक माँ ने अपने बेटे को शराब छोड़ने के लिए कहा, जिससे क्रोधित होकर उसने अपनी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है। युवक शराब का आदी था, जिसके कारण परिवार में अक्सर तनाव रहता था।
संवाद सूत्र, उजारनाथ । शराब पीने को लेकर हुए घरेलू विवाद में युवक ने स्वयं चाकू से गर्दन पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद स्वजन घबरा गए। पड़ोसियों की मदद से मेडिकल कालेज अस्पताल कुशीनगर ले गये, जहां से गोरखपुर रेफर किया गया। घटना तुर्कपट्टी थाना के तारविशुनपुर गांव की है।
रामध्यान पांडेयकुछ दिन पूर्व नौकरी से छुट्टी पर घर आए। स्वजन के अनुसार वह लगातार शराब पीने लगे थे, जिससे उनकी मां बिंदा देवी चिंतित थीं। गुरुवार की शाम रामध्यान नशे की हालत में घर पहुंचे तो मां ने उन्हें शराब छोड़ने की नसीहत दी।
बात बढ़ने पर रामध्यान ने रसोई में रखा चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर प्रहार कर लिया। रक्तस्राव ज्यादा होने से वह अचेत हो गए। थाना प्रभारी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि, घटना की पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है। मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।