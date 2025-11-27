UP Crime: मां ने कहा शराब छोड़ दो, बेटे ने चाकू से अपनी गर्दन पर किया प्रहार

संवाद सूत्र, उजारनाथ । शराब पीने को लेकर हुए घरेलू विवाद में युवक ने स्वयं चाकू से गर्दन पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद स्वजन घबरा गए। पड़ोसियों की मदद से मेडिकल कालेज अस्पताल कुशीनगर ले गये, जहां से गोरखपुर रेफर किया गया। घटना तुर्कपट्टी थाना के तारविशुनपुर गांव की है।

रामध्यान पांडेयकुछ दिन पूर्व नौकरी से छुट्टी पर घर आए। स्वजन के अनुसार वह लगातार शराब पीने लगे थे, जिससे उनकी मां बिंदा देवी चिंतित थीं। गुरुवार की शाम रामध्यान नशे की हालत में घर पहुंचे तो मां ने उन्हें शराब छोड़ने की नसीहत दी।