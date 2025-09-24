गोरखपुर MMUT को मिला TCS का एक्रिडेशन, आसान होगा प्लेसमेंट

गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को टीसीएस ने प्राथमिकता संस्थान का दर्जा दिया। अब टीसीएस की टीम कैंपस प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय आएगी जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। तीन साल तक टीसीएस विश्वविद्यालय के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि इससे छात्रों को अधिक सैलरी पैकेज पर नौकरी पाना आसान होगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रतिष्ठित कंपनी टीसीएस (टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज) ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपनी उस सूची में शामिल कर लिया है, जिसमें शामिल शिक्षण संस्थानों के परिसर में कैंपस प्लसेमेंट के लिए कंपनी की टीम जाती है। विश्वविद्यालय ने टीसीएस में एक्रिडेशन के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने उसके लिए एक्रिडेशन जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय को ‘टीसीएस प्राथमिकता संस्थान’ का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा। यह दर्जा मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक विद्याथियों का कैंपस चयन होगा। उन्हेंं बेहतर सैलरी पैकेज मिलेगा। टीसीएस के एकेडमिक एलायंस ग्रुप के हेड डा. केएम सुशींद्रन ने ई-मेल के माध्यम से एक्रिडेशन की जानकारी विश्वविद्यालय को दी है। टीसीएस प्राथमिकता संस्थान के रूप में मान्यता मिलने के बाद अब टीसीएस कंपनी अगले तीन वर्ष तक विभिन्न मापदंडों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन की निगरानी भी करेगी। ऐसा इसलिए कि विश्वविद्यालय को मिला एक्रिडेशन तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।

प्रत्येक वर्ष टीसीएस निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रिया पर इस एक्रिडेशन की समीक्षा करेगी। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के अध्यक्ष प्रो. वीके द्विवेदी ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों और प्रबंधन के समर्पण का परिणाम है। इससे बड़ा लाभ यह होगा कि टीसीएस के ज्यादा पैकेज वाले पदों की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हो पाएंगे। इससे छात्रों के औसत सैलरी पैकेज में भी वृद्धि होगी। टीसीएस की प्रतिस्पर्धा में कई और बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आएंगी।