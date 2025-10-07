गोरखपुर में सगी बहनों के अपहरण की कोशिश, CCTV में कैद हुई वारदात
गोरखपुर के जगरनाथपुर में दो सगी बहनों के अपहरण की कोशिश हुई। दुकान से लौटते समय एक युवक ने बच्चियों का मुंह बांधने का प्रयास किया लेकिन शोर मचाने पर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जगरनाथपुर मोहल्ले में रविवार की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दुर्गा पार्क के पास दो सगी बहनों के अपहरण की कोशिश हुई। सफेद कुर्ता-पैजामा पहने एक युवक ने छोटी बच्चियों को दुकान से लौटते वक्त रास्ते में रोककर मुंह पर रुमाल बांधने का प्रयास किया।
सौभाग्य से, कुत्ते के भौंकने और बच्चियों के शोर मचाने से आसपास के लोग बाहर निकल आए, जिसके बाद युवक पैदल ही छोटे काजीपुर की ओर भाग निकला। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद है।पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
घटना रविवार की शाम लगभग 7:45 बजे की है। जगरनाथपुर मोहल्ले में रहने वाले अमित पटवा की नौ वर्षीय बेटी आशी और सात वर्षीय अराधना घर के पास स्थित जनरल स्टोर पर पेंसिल खरीदने गई थीं। दुकान से लौटते समय दोनों बहनों के पीछे सफेद कुर्ता-पैजामा पहने करीब 25 वर्षीय युवक पीछे लग गया।
जैसे ही दोनों घर के पास गली में पहुंचीं, उसने पास आकर रुमाल से उनका मुंह बांधने की कोशिश की।इसके बाद आशी व अराधना ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तभी पास में मौजूद कुत्ता भौंकने लगा।बच्चियों की चीख सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए।
खुद को घिरता देख युवक पार्क के बगल से भाग निकला और छोटे काजीपुर की तरफ निकल गया। घटना के बाद डरी-सहमी बच्चियां घर पहुंचीं और पिता को पूरी बात बताई। पिता ने मोहल्ले में लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में युवक स्पष्ट रूप से आता-जाता दिखाई दिया।
इसके बाद रात करीब नौ बजे कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि फुटेज में युवक का चेहरा साफ नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों में काम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है और उसकी पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा मामला अत्यंत गंभीर है।जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
